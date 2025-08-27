Cort renueva el alumbrado del Pil·larí y Sant Jordi por 280.000 euros
La actuación se enmarca en los trabajos de mejora del alumbrado público en todos los barrios de Palma para un mayor ahorro económico y energético y para mejorar la calidad de la iluminación, la seguridad y confort de los vecinos
Palma
El Ayuntamiento de Palma ha finalizado la renovación de 435 puntos de luz del alumbrado público de los barrios de Sant Jordi y Es Pil·larí con tecnología LED, una actuación en la que ha invertido 279.172 euros y que supondrá una mejora en la eficiencia energética.
En el barrio de Es Pil·larí se han sustituido 280 luminarias por tecnología LED, con una inversión de 155.321 euros, mientras que en Sant Jordi se han renovado 155 puntos de luz, con un coste de 123.851 euros, ha detallado el consistorio en un comunicado.
