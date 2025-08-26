La Llotja acoge el último 'Sopar a la Llesca': "Cerramos un verano inolvidable, donde el calor de la gente ha devuelto la alegría y la vida a las plazas"

Todo lo que empieza tiene un final, y algunas historias tienen la suerte de poder terminar por todo lo alto. Los ‘Sopars a la llesca’, que han revolucionado las plazas de Palma, llegan a su fin con una última cena popular en la Llotja este miércoles. Este verano, gracias a Brunzit, cada miércoles una plaza de Palma se ha convertido en el reflejo de aquella ciudad viva de los años 80, cuando todavía era de los mallorquines.

Eliminar las terrazas de la antigua lonja de pescadores fue siempre uno de los objetivos principales de Brunzit, la plataforma encargada de organizar las cenas: “Cerramos un verano inolvidable, donde el calor de la gente ha devuelto la alegría y la vida a las plazas”, explican desde la plataforma.

Brunzit todavía no sabe si repetirá el proyecto el año que viene: “No esperábamos tanta respuesta”. Lo que sí tienen claro es que quieren repetir en la Plaça d'en Coll, la Llotja y lograr eliminar las terrazas del carrer de sa Fàbrica, en Santa Catalina, un objetivo que este año no se ha cumplido.“Estos tres sí que queremos repetirlos cada año”, aseguran desde la plataforma.

Esta última quedada será también reivindicativa: la Assemblea de Docents presentará la iniciativa FEM PINYA y dará inicio al curso escolar. A las 20:30 están invitados todos los docentes a participar en la reunión.

A las 21:00 comenzará la cena popular. Estaba previsto un concierto con la participación de hasta once grupos, pero el Ayuntamiento no ha permitido la música. Por ello, serán los propios vecinos quienes deberán llenar la plaza de magia y sonido en el final de uno de los cuentos de verano más bonitos que ha vivido Palma en los últimos años.

Sopars a la llesca

Los ‘sopars a la llesca’ son el soplo de aire fresco que necesitaba el corazón de una ciudad que, en los últimos años, se ha olvidado de sus residentes para abrazar en exceso al turismo. Los ‘sopars a la llesca’ consisten en cenas populares en plazas de la ciudad, así como en la celebración de diversas actividades.

La primera se celebró en la plaça d’en Coll, donde el truc sustituyó al terraceo. La segunda cena popular, celebrada en la plaça Major, supuso la consolidación de esta iniciativa, ya que el éxito fue masivo y volvió a superar las previsiones de la plataforma Brunzit. Los vecinos disfrutaron de un concierto de Sa Corrala, en una revolución sin armas.

La plaza Porta Santa Catalina, más conocida como la plaza de los pinos, fue testigo de la tercera cena popular, un lugar que no está lleno de cemento gracias a la gran lucha vecinal de principios del siglo XX. Allí, el fútbol y los juegos populares fueron los protagonistas de otra noche en la que, una vez más, las previsiones fueron superadas con creces. La cuarta tuvo lugar en la plaza Pau Casals de Santa Catalina, donde se organizó un taller de pancartas en solidaridad con Palestina. Las cartulinas se utilizaron en las distintas marchas en pueblos de Mallorca y barrios de Palma para denunciar el genocidio en Gaza.

La quinta cena se celebró en la Plaça de l'Olivar, con juegos y un gran trivial popular. La sexta volvió a tener lugar en la plaça Major, donde varios bailes tradicionales inundaron la plaza de alegría

Para el año que viene, la plataforma quiere seguir adelante, aunque todavía no hay nada confirmado. “Vamos poco a poco, recuperando el uso del espacio público para la comunidad. Nos emociona el éxito que estamos teniendo”, sentencian desde Brunzit.