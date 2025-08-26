Grison, de La Revuelta, será el protagonista de la fiesta de Porkades en la Plaza París de Palma

El músico y humorista Marcos Martínez, conocido como Grison en los programas La Resistencia y La Revuelta de David Broncano, será el artista principal de la fiesta de Porkades el próximo 5 de septiembre en la plaza París, en Palma.

El festival, bajo el nombre de Porkades Fest y organizado por la conocida hamburguesería, tendrá como temática principal el color rosa y los peluches. Habrá zona de tatuajes y maquillajes, 'food trucks' y barras de bebida.

Empezará a las siete de la tarde y por el escenario también pasarán las bandas mallorquinas Without String y The Hawaiians. Acabará a las dos de la madrugada con la actuación de DJ Porky.

Cartel del festival Porkades Fest el próximo 5 de septiembre en la Plaza París. / Porkades

Fiestas de Santa Pagesa

El festival se enmarca en las fiestas de verano de la asociación de vecinos de Santa Pagesa, que empezarán el 31 de agosto con el Blanqfoc a las 20:30 horas en la calle Ausiàs March. Al día siguiente, el 1 de septiembre, habrá actividades infantiles durante todo el día, con un circuito de educación vial por la mañana y un rocódromo infantil, pintacaras y cuentacuentos por la tarde.

El 2 de septiembre actuará el el grupo MAAG, y a las 21:30 se proyectará la película Del Revés 2 en un 'cine a la fresca'. El miércoles, 3 de septiembre, el barrio se llenará de música y deporte. A las 18 horas, la escuela Palma Play ofrecerá una demostración de danzas infantiles, seguida a las 19 horas por una exhibición de acrobacias sobre colchonetas a cargo del grupo Energy Jump. La jornada culminará con dos actuaciones paralelas: a las 21 horas, Love Dance Studio subirá al escenario principal, y en el Bar Suquía, el grupo Cacao Rumba pondrá ritmo a la noche con su actuación en directo.

El jueves será el turno del baile y las coreogragías. A las 18 horas, la Kedada Linedance Balear animará la calle, y a las 20:30 horas, el grupo Al-Mayurqa ofrecerá un 'ball de bot' en la plaza. Las fiestas llegarán a uno de sus momentos más esperados el viernes, 5 de septiembre, con el Mercadet Friqui de Blanquerna desde las 17 horas. Habrá demostraciones de K-pop, una mesa de Pokémon o una sesión musical a cargo de DJ Jonash. También está prevista una jam session con David Rullán. A las 19 horas, arrancarán los conciertos de Porkades Fest en la plaza París, donde actuará, entre otros artistas, Grison.

El sábado 6 de septiembre, la calle Blanquerna se vestirá de flores para celebrar la Verbena de la Mare de Déu de la Salut. A las 11 horas tendrá lugar una verbena familiar en la plaza Santa Pagesa. A las 14 horas, los Cofrades de Sant Sebastià organizarán una comida en la misma plaza, que irá acompañada de música hasta las 23 horas. A las 20 horas se leerá el pregón, y a las 21 horas, en la plaza Santa Pagesa, los vecinos cerrarán las fiestas de este verano con un 'sopar a la fresca' que amenizará el DJ José Luis Aparicio.