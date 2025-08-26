El ayuntamiento de Palma atendió a 313 víctimas de violencia de género en 2024, el doble que hace cuatro años

Un total de 313 personas fueron atendidas en 2024 por el Servicio de Acogida de Víctimas de Violencia Machista de Palma (SAMVVM), una cifra que se ha visto duplicada en los últimos cuatro años y que supone un incremento del 91 por ciento. Según destacó la regidora de Igualdad del ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, y el técnico del área de Igualdad, Toni Colom, ayer en un rueda de prensa, 114 mujeres consiguieron finalizar su proceso, en un 60% de los casos por logro de objetivos o por decisión voluntaria, un claro indicador de que “sí hay salida”, aunque Colom lamentó que el 7% volvió a convivir con su agresor.

De las 313 personas atendidas por el servicio de acogida municipal, 168 eran mujeres y 145 eran niños (un 4% más que en 2023), de los cuales el 77% de menores sufría violencia psicológica. Según indicaron desde el ayuntamiento ayer en una rueda de prensa, la mayoría de mujeres atendidas fueron derivadas desde organismos como la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional o el IbDona. Sin embargo, una de cada cinco accedió al recurso por iniciativa propia. Cabe recalcar que más de la mitad de ellas (54%) llegaron al servicio con sus hijos, muestra de que “las víctimas necesitan una atención permanente y no cuentan con alternativas de vivienda”, señaló Colom.

Atención residencial

En este sentido, el Servicio de Acogida de Víctimas de Violencia Machista de Palma proporciona atención residencial a mujeres mayores de 18 años que “tienen que irse de casa porque no pueden continuar con la violencia que sufren”, destacó Colom, pues, según ha informado el técnico, el 86% de ellas convivia con su agresor.

El servicio dispuso de 117 plazas (entre centro de acogida, pisos y habitaciones concertadas). Según explicó el técnico de Igualdad, en un primer recibimiento, las víctimas acuden a un casal y luego son derivadas a uno de los 13 pisos compartidos con supervisión profesional, además de contar un recurso residencial externo. La estancia promedio de las víctimas en 2024 fue de 164 días, un 45% más respecto al año 2022. La duración ascendió hasta los 220 días en el caso de mujeres con hijos o hijas a cargo, y se redujo a 131 días en el caso de mujeres solas.

Este aumento fue posible en 2024 tras reforzar las plazas y el personal, además de trabajar de forma “más individualizada” según señalaron desde Cort. Con la ampliación del contrato en un 20 % se sumaron 18 nuevas plazas. Esta incorporación ha sido clave para superar la "saturación que sufría el recurso desde la pandemia", tal y como destacó Colom. Asimismo, durante el año pasado se registraron 37.934 pernoctaciones, con una media de 103 pernoctaciones diarias.

Más de la mitad no tenían empleo

“No hay perfil de víctima más allá de ser mujer”, destacó el técnico del área de Igualdad, Toni Colom. Sin embargo, la mayoría coincidían en estar en una situación de vulnerabilidad y contaban con escasos ingresos: el 63% estaban desempleadas, el 54% no tenían ningún tipo de ingreso y solo un 8% disponía de una vivienda propia en el momento de la entrada. Además, la mayoría estaban en una condición de irregularidad administrativa.

Cabe destacar que el 66% había interpuesto denuncia y en el total de los casos judicializados con resolución, se dictó sentencia condenatoria: “No hablamos de mujeres que prueban suerte en el sistema judicial, sino de situaciones absolutamente demostrables. En 2024, el 100% de los procesos judiciales derivados del servicio acabaron en condena”, destacó Colom.

Igualmente, el consistorio subrayó que ninguna emergencia quedó sin atender: “Todas las mujeres en situación de emergencia reciben acogida en menos de 24 horas. Aquellas situaciones que admiten una organización son acogidas en un plazo máximo de 72 horas”.

Finalmente, desde Cort reiteraron su compromiso con el Servicio Municipal de Acogida de Víctimas de Violencia Machista y con la lucha contra la violencia de género: "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para seguir fortaleciendo este recurso y condenamos cualquier forma de violencia, pues no es admisible que ninguna mujer viva con miedo ni que ningún niño crezca rodeado de violencia".