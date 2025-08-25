Cort rehabilitará las 'possesions' de Son Flor y Son Peretó para convertirlas en casales de barrio

El Ayuntamiento de Palma reformará las 'possesions' de Son Flor y Son Peretó para convertirlas en futuros casales de barrio y dotarlas de nuevos equipamientos públicos. Cort intervendrá sobre dos infraestructuras catalogadas con tal de revertir la situación de creciente degradación y abandono en la que se encuentran, dando respuesta a las peticiones vecinales que exigían su rehabilitación.

No es el primer proyecto de casal de barrio que impulsa el Consistorio. En junio ya aprobó el proyecto básico, de ejecución y de actividad para la renovación integral del futuro Casal de Barri de Can Pastilla, con el objetivo es adecuar este espacio para su uso como centro sociocultural. También rehabilitó la la 'possessió' de Son Ametller, que próximamente acogerá el casal de barri del Rafal y El Vivero.

Dos 'possesions' con historia

Durante los años noventa, el Ayuntamiento adquirió estas propiedades como parte de los procesos de urbanización que se desarrollaban en la ciudad: Son Peretó en 1993 y Son Flor en 1995. La construcción de ambas fincas se remonta a los siglos XVII y XVIII.

La 'possesió' de Son Peretó dio en su día nombre al barrio homónimo. Antes de llamarse así, la finca se conocía como Son Castanyer, en referencia a la familia Castanyer, propietaria entre los siglos XVI y XVII. Ya en 1855, como indica su fachada (MDCCCLV), la 'possesió' tomó aspecto de fuerte tras ser sometida a una importante remodelación, que le dio su forma y estado actuales. Miquel Ferrá Font fue el encargado de ejecutarv la reforma de las casas de Son Peretó, con una fachada descrita como neoclásica con inspiración italiana.

Posteriormente, entre 1964 y 1980, la propiedad fue parcelada y urbanizada, pero desde el inicio presentó graves problemas de infraestructuras, asfaltado, suministro eléctrico, agua y alcantarillado, lo que provocó un movimiento vecinal, junto con el de Son Flor, para reclamar un plan parcial que resolviera todas estas carencias. Estas no se solucionaron hasta mediados de la década de 1990.

Por otro lado, la 'possessió' de Son Flor se localiza en el emplazamiento conocido como el Vinyet, delimitado por Son Joan, Son Llull, Son Santiscle y los caminos de los Reyes y de la Vileta. Su origen se vincula a la antigua finca de Son Perelló, y probablemente recibió el nombre de Son Flor por Gabriel Flor, casado con Francina Mestre, copropietaria del terreno.

En la proyección urbanística de Palma, los terrenos de Son Flor fueron ocupados progresivamente a partir de finales del siglo XX. El barrio tomó forma en los terrenos que ocupara esta finca, generando una comunidad urbana alrededor de la propiedad. En sus orígenes, Son Flor albergaba amplios campos, algunos con almendros, que despertaban el interés de los vecinos de zonas próximas como Son Serra.

Estado actual de la 'possesio' de Son Flor. / Guillem Bosch

Recuperación del proyecto

En 2006, el Ayuntamiento de Palma anunciaba un ambicioso proyecto de recuperación de las possessions de Son Flor y Son Peretó, con el objetivo de devolverles un uso comunitario y frenar su progresivo deterioro. El plan contemplaba la rehabilitación integral de ambos inmuebles, catalogados como patrimonio, y su transformación en equipamientos públicos destinados al barrio y a toda la ciudad.

Concretamente, se preveía que Son Flor se convirtiera en un casal de barrio y en un espacio municipal de acampada, mientras que Son Peretó debía destinarse a instalaciones de carácter cultural y social. La inversión anunciada alcanzaba los dos millones de euros, y el proyecto generó expectativas entre las asociaciones vecinales, que reclamaban desde hacía tiempo la preservación y reaprovechamiento de estas fincas históricas. Sin embargo, las obras nunca llegaron a materializarse y las possessions continuaron en estado de abandono.

Respuesta a una demanda vecinal

La plataforma de entidades de Ponent exigía en febrero al Ayuntamiento de Palma la rehabilitación de las 'possessions' de Son Flor y Son Peretó para destinarlas a equipamientos para los barrios.

El colectivo, integrado por las asociaciones de vecinos de Son Flor-Son Moix Negre y Son Quint, y por las asociaciones de Personas Mayores de Son Rapinya y de Son Serra-La Vileta, recogió más de 900 firmas en Change.org y solicitó una reunión con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, para abordar su petición.

Finalmente, Cort transformará y adecuará ambas fincas para que se conviertan en casales de barrio con equipamientos públicos, atendiendo así a las peticiones vecinales.