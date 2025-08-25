Infraestructuras
Construyen el acceso para coches de la nueva comisaría de ses Estacions
La nueva dependencia conectará la Policía Local con la calle Marquès de la Fontsanta
El Ayuntamiento de Palma está ejecutando las obras para construir un acceso desde la calle Marquès de la Fontsanta hasta la nueva comisaría de la Policía Local en el Parc de ses Estacions, ubicada en el antiguo edificio de oficinas del ferrocarril, un paso del que ya informó este diario y que será de uso exclusivo de los vehículos policiales.
En estos momentos en las nuevas dependencias se han instalado los agentes de la Unidad de Intervención Inmediata y en breve se espera que también lo haga el Grupo de Actuación Preventiva. Las obras rebajarán la acera de la calle Marquès de la Fontsanta y crearán un paso directo por encima del Parc de ses Estación hasta la nueva comisaría de la Policía Local, obligando a desplazar una estación de BiciPalma. Además, se habilitará un acceso reservado para que los vehículos policiales puedan girar a la izquierda porque en estos momentos desde Marquès de la Fontsanta solo se puede torcer a la derecha. Para abrir este paso exclusivo será necesario retirar la jardinera ubicada en la medianera de Avingudes.
Se trata de la solución óptima para la Policía Local porque puede estacionar sus vehículos a escasos metros de la puerta de la nueva comisaría y salir para atender un servicio con celeridad. Más aún teniendo en cuenta que las nuevas dependencias serán la sede de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), un cuerpo que actúa sobre todo en emergencias.
