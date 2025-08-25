El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio

Posiblemente, si caminas por los barrios de Palma, podrás encontrar un gimnasio en cada esquina. Lejos de parecerse a los megacentros ‘low cost’, abarrotados de gente en los que, como advierten los profesionales, “ningún entrenador te avisa si estás haciendo mal un ejercicio”, los gimnasios de proximidad de la ciudad se caracterizan por un trato cercano y personal en los que jóvenes, adultos y mayores comparten el calor fraternal de un refugio donde el esfuerzo individual se convierte en fuerza compartida.

Para muchos, el momento de lanzarse al gimnasio puede ser una decisión cargada de dudas, más aún cuando se trata de las primeras veces. Según explica Santi Peris, propietario de Workout Center Mallorca, ubicado en la calle Arxiduc Lluís Salvador, “el miedo a sentirse juzgado, intimidado o la vergüenza” mueven a los clientes a apuntarse a centros más pequeños y próximos a sus domicilios en los que los entrenadores ofrecen apoyo constante y mirada atenta: “Los vecinos de la zona vienen buscando que les escuchemos y les ayudemos, y eso nos diferencia de los grandes gimnasios”, ha explicado el dueño en una entrevista para este diario.

El valor de ser escuchado

En este sentido, los pequeños gimnasios de la ciudad se han convertido en una opción para quienes buscan algo más que máquinas y rutinas. Marina Coll y Carles Rosselló son los propietarios de Fisiofit, un centro multidisciplinar delante del Parc de ses Fonts, en la calle Gaspar Sabater. Recalcan que el éxito de su pequeño gimnasio viene de la "comunidad” y la “empatía” creada entre los clientes. Muchos de sus usuarios superan los 30 o 40 años y, en algunos casos, se acercan a los 60. Para ellos, la cercanía y el acompañamiento resultan claves: “Lo que más destacan nuestros clientes es que cuando entran por la puerta, son recibidos con una sonrisa. No sentirse como un simple número y conocer su nombre, sus necesidades, sus límites físicos y objetivos es lo que más valoran”, cuentan.

Santi Peris de Workout Center Mallorca se pronuncia de manera parecida: “Algunos llegan con inseguridad porque nunca antes han entrenado, pero aquí se sienten arropados y aprenden poco a poco”. Esa cercanía, alejada del bullicio de los megagimnasios, ha convertido el centro en un espacio donde los clientes, la mayoría vecinos de la zona, entrenan a diario y se sienten acompañados. La trayectoria de Peris como entrenador personal también ha atraído a nombres conocidos del deporte y la música, como el cantante mallorquín Rels B, Babi Blackbull, Conor McGregor o Sergio ‘Maravilla’ Martínez, muestra de que la “exclusividad” y el trato personalizado “que no suelen ofrecer los gimnasios convencionales” es lo que buscan quienes valoran un entrenamiento más íntimo, explica Peris.

Un espacio para todos

En Time 4 Fit conviven deportistas de alto rendimiento con personas de 70 años en la misma clase, cada uno trabajando según su nivel: “La programación de la clase es la misma, pero se adapta el volumen de repeticiones y la intensidad a cada persona”, explica Xim Colom, copropietario del centro en el barrio del Amanecer. En su gimnasio las clases reducidas “facilitan que los alumnos se sientan apoyados y motivados”, y, según explica, combinarlas con la proximidad del centro a su domicilio “incrementa la constancia”. Según Xim, aunque el precio sea algo más elevado que en un gimnasio convencional, la atención personalizada y el nivel formativo de los entrenadores —todos licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte— garantizan “seguridad y eficacia”: “En la mayoría de megagimnasios no encuentras a entrenadores licenciados y es primordial para la seguridad de los clientes tener conocimientos y adaptar bien los ejercicios ya que cada persona es un mundo”.

Según explica Marina Coll de Fisiofit, si no tienes un perfil de persona joven sin lesiones, "es muy poco probable" que puedas ser atendido de forma personalizada en un macrogimnasio: “Posiblemente les manden los mismos ejercicios a una persona sénior que a un veinteañero”. Así lo corrobora Pep Miquel Coll, cliente de este centro multidisciplinar: “Tengo 63 años y no he hecho ejercicio con frecuencia anteriormente. No podría ir a un gimnasio grande lleno de gente donde van los chicos jóvenes, yo me haría daño y, seguramente, abandonaría. Aquí me siento arropado. Para mí esto no es un gimnasio, es una familia que me cuida”.

Igualmente, en los pequeños gimnasios de proximidad también hay cabida para los entrenamientos personalizados para embarazadas, algo que según explica para este diario Patricia Cocostegui, usuaria en Fisiofit, “no se puede hacer ni de lejos en un megagimnasio”: "En los grandes gimnasios no hay clases personalizadas para embarazadas, las clases van a lo loco, nadie está pendiente de ti y no te pueden amoldar el ejercicio”.

“Masificación” en los grandes gimnasios

Según explican los centros de entrenamiento consultados por este diario, hay muchos casos de gente que tras haber experimentado en un gran gimnasio decide buscar otras opciones cerca de sus casas: “Cuando han dado el salto del gran gimnasio al de barrio han notado una diferencia positiva y, según explican, sienten mejoría”, cuenta Xim Colom de Time 4 Fit. Igualmente, el entrenador añade: “También tenemos muchos clientes que lo combinan; van a un a un gimnasio grande y aparte tiene clases aquí”.

“En los megagimnasios las clases están masificadas y, en un entrenamiento de 60 minutos en el que hay 40 personas, el monitor estará repartiendo un minuto y medio de atención a cada persona. Aquí es donde se nota la gran diferencia con los pequeños gimnasios de proximidad”, comenta Carles Rosselló de Fisiofit.

Así pues, los gimnasios de proximidad emergen como oasis de cercanía, comunidad y cuidado. Demuestran que más allá de levantar pesas o correr en una cinta, lo que se entrena es la confianza, la constancia y, sobre todo, el vínculo humano entre los vecinos del barrio. Porque en estos pequeños templos del esfuerzo compartido, cada logro cuenta. Y es que, al final, ponerse en forma no solo va de mejorar la forma física, y por supuesto la salud, sino de sentirse acompañado en el camino.