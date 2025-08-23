Normalidad aparente y remates pendientes: la recta final del Paseo Marítimo de Palma

El próximo 5 de octubre, según anunció hace cinco meses la Autoritat Portuaria de Balears (APB), deberían estar completadas al 100% las obras de remodelación del Paseo Marítimo de Palma, salvo una intervención prevista en la curva de Porto Pi, aplazada hasta 2026. Se trata de la fecha escogida por la APB para celebrar la inauguración del nuevo bulevar marítimo con un programa de actividades sociales y una carrera popular benéfica. Sin embargo, pese a haberse recuperado la sensación de normalidad en el Paseo, y con un 95% de la reforma completada, los retrasos siguen acumulándose y todavía quedan remates pendientes.

La Autoritat Portuaria había programado para finales de julio la finalización de las obras de remodelación de la plaza de Santo Domingo y de la intervención en la desembocadura del torrente de Sant Magí. A día de hoy, ambas actuaciones siguen en marcha, con maquinaria, materiales y operarios todavía presentes en la zona.

El avance en otros puntos ha sido significativo y podría considerarse ya consolidado. Hace un mes se dieron por terminadas las tareas de asfaltado, el carril bici se ha convertido en el elemento más usado del nuevo Paseo Marítimo y prácticamente toda la zona peatonal ha sido completada. Además, se han plantado 2.000 árboles y 500 palmeras a lo largo de los 3,5 kilómetros que ocupa el bulevar.

Por el contrario, la reforma ha reducido considerablemente la actividad ciudadana y restauradora en la franja terrestre, donde ya son pocas las terrazas que deciden abrir por las mañanas entre semana. La falta de espacios con buena sombra, incluso en las zonas frente al mar, también ha contribuido a este fenómeno.

Los operarios continúan trabajando tanto en los últimos detalles como en áreas muy afectadas por las obras. Bajo el derribado puente de Paraires, camiones y andamios ocupan el espacio del antiguo paso elevado, cuyos restos aun se están retirando y cubriendo. Por otro lado, el último trozo de la pasarela del antiguo hotel Mediterráneo sigue pegada a la fachada original, sostenida por un andamio, pendiente de ser retirada.