Julián Sánchez: «Las papeleras y los contenedores que hay en Palma son suficientes, lo que falta es civismo»

Me ha citado en la zona de Camp Redó, junto a un complejo de ocio y un centro comercial. No creo que sea casual.

Cierto, No es casual. Yo nací muy cerca de aquí donde estamos ahora, en la calle Sant Vicente de Paul, justo encima de la pequeña iglesia de la Resurrección, en el primer piso. Así que yo he visto cómo se iban construyendo todos esos espacios dedicados al ocio, al comercio y a la restauración, pues con mis compañeros veníamos a jugar al fútbol en estos descampados que llegaban hasta la finca de Son Pax. También he visto nacer la autopista y las múltiples vías de comunicación que rodean la zona. Ahora ya no es lo mismo, ni los niños pueden jugar ni siquiera ir solos por la calle. Aquel mundo de mi niñez, en el que nos conocíamos todos, se ha perdido.

¿Siente nostalgia de aquella época?

No, ni nostalgia ni resignación. Es lo que hay, Palma ha crecido y debemos aceptarlo. Pero nadie me quitará los momentos que pasé con mis compañeros en estos espacios abiertos, hoy convertidos en cines y comercios. Mire, justo aquí, delante del complejo de ocio, estaba el convento de las monjas y no muy lejos la tienda a la que íbamos a comprar lo de cada día, se llamaba La Lechería, regentada por la señora Pilar. Y, en nuestra misma calle vivía el sacerdote. Como anécdota, le diré que cuando había misa, mi madre nos obligaba a callar para no molestar a los feligreses.

Y de Camp Redó a es Rafal.

Prefiero no vivir en el centro. Así que vivir en una zona alejada del bullicio me hace sentir como si viviera en un pueblo, sin serlo realmente. Es Rafal y Camp Redó, en el fondo, se parecen.

¿Cómo se mueve por Palma?

En moto. Prácticamente no cojo el coche. Palma es una ciudad que permite este tipo de transporte sobre dos ruedas. Si eres prudente y no te aventuras, es un muy buen método de transporte. Y más en verano, cuando circular en coche es una odisea.

Por su trabajo también ha vivido y vive en primera persona el cambio de su ciudad.

Claro, veo el crecer y cambiar de Palma día a día, o mejor dicho, noche a noche (sonríe).

¿Cómo es trabajar de noche?

Para mí, una delicia. Me encanta mi trabajo y que sea por la noche le da un valor añadido. Conduzco un camión de basura y me muevo por las calles de Es Rafal, Es Vivero y Son Toells, en las que hay una masificación de coches aparcados, lo que dificulta nuestro trabajo, piense que llevamos un camión que pesa veintiséis toneladas, que puede llevar hasta diez de basura. Cuando como ciudadanos aparcamos en la calle, no pensamos que, por allí mismo, mientras dormimos, pasarán bichos grandes para realizar un servicio público. En muchas ocasiones, es complicado pasar y realizar nuestro trabajo.

¿Y si se utilizaran camiones más pequeños?

Imposible, si con estos, cada noche debemos realizar tres idas y venidas a Son Reus, imagine como sería con maquinaria reducida, no terminaríamos nunca.

Imagino que usted, con los años que lleva en la empresa, ha visto cambios en la mecanización del servicio.

Sí. Y muchos. Empecé en 1991, con mi padre también trabajando en Emaya, por tanto, he visto y vivido los cambios. Conozco la empresa mucho mejor que muchos. Yo mismo, desde la cabina, puedo vaciar mis ciento cuarenta contenedores de manera automática, pero debemos ser dos en el servicio, pues mi compañero lo que hace es recoger lo que algunos dejan en la calle, que no es poco. Palma no es una ciudad limpia, pues muchos de los ciudadanos, residentes y no residentes habituales, no lo son. No se imagina la cantidad de bolsas que se dejan fuera del contenedor, estando, este, vacío. O los papeles, bolsas, cajetillas de tabaco vacías o latas que hay junto a las papeleras, no dentro. Las papeleras y los contenedores que hay en Palma son suficientes, lo que falta es civismo. Falta consciencia. Lo que no hacemos en casa, sí lo hacemos en la calle.

Antes hablaba de crecimiento; como empleado público, ¿cree que también ha crecido Palma en servicios?

Sí, mucho, pero no lo suficiente. Volviendo a mi trabajo: Emaya ha crecido, pero no al mismo ritmo que lo ha hecho Palma.

¿El Ajuntament dedica suficientes esfuerzos a la limpieza de Palma?

Faltan recursos, sobre todo, humanos. Falta personal en este servicio. Y eso que en verano se refuerza la plantilla en ciento veinte contratos eventuales que se suman a los mil quinientos trabajadores, de los cuales mil trabajan en el sector de recogida y limpieza. Pero, aún así, es insuficiente, pues en Palma, en verano, la basura aumenta más de un 10%. De todas maneras, con el nuevo convenio que se ha firmado recientemente, hemos asegurado mejoras en ese ámbito del personal.

Tema reciclaje.

La ciudad está adecuada al reciclaje. Otra cosa es que la gente utilice los contenedores. Sí mejoraría en la temporalidad, en el tiempo entre las recogidas.

¿Puerta a puerta?

En algunas zonas de Palma ya se hace, aunque será muy difícil implantarlo en las calles en las que los edificios son muy altos, por el número de habitantes en poco espacio.

¿Qué cambiaría en EMAYA?

Que dejáramos de ser números para convertirnos en personas y por tanto que nos trataran como tales.