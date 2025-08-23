Un centenar de personas visitan el Llit de la Mare de Déu de la parroquia de Sant Jaume de la mano de ARCA
Se trata de una actividad enmarcada en el programa de las fiestas de la Assumpció 2025 y en la exposición 'Els Llits de la Mare de Déu d’Agost a Mallorca. Una visió historicoartística' en la sede de ARCA
La Parroquia de Sant Jaume de Palma acogió con gran éxito la visita comentada al Llit de la Mare de Déu, organizada por ARCA y conducida por Jaume Llabrés i Mulet. Un centenar de personas asistieron a la convocatoria, enmarcada en el programa de las fiestas de la Assumpció 2025 y en la exposición 'Els Llits de la Mare de Déu d’Agost a Mallorca. Una visió historicoartística' en la sede de ARCA.
Durante la visita, Llabrés puso en valor la obra del escultor catalán Lluís Bonifaç i Massó, autor de la monumental litera de la Mare de Déu d’Agost para la Catedral de Girona (1773–1775), considerada una de las creaciones más espectaculares del siglo XVIII. Inspirada en los catafalcos funerarios reales, este modelo se difundió por Europa y Cataluña, derivando después hacia formas neoclásicas como las de la Seu Nova de Lleida o la parroquia de Santa Maria del Pi en Barcelona.
Este estilo llegó a Mallorca de la mano del artista Adrià Ferran i Vallès, que en 1810 trabajaba en el llit para la Marededeu morta de Sant Jaume, considerado el mejor ejemplo neoclásico de la época. El modelo se mantuvo a lo largo del siglo XIX, con versiones más sencillas en Llucmajor, Artà y Sencelles. En Sineu solo se conserva el sarcófago, mientras que el ciclo culminó con el llit de Campanet (1858), con una gran corona y cortinajes sostenidos por pájaros dorados.
El restaurador Alfred Claret, de Xicaranda, también intervino en la visita para explicar los trabajos de restauración realizados por un equipo de once especialistas en los escalones del llit, que recuperaron el marmoleado y fueron reforzados estructuralmente, gracias al convenio Consell-Bisbat.
La jornada concluyó en la sede de ARCA, donde los asistentes compartieron un refrigerio y un rato de conversación. Entre los presentes se encontraban, entre otros, Antònia Perelló, Vicenç Sastre, Cèlia Viñas, Martí Sales, Kika Coll, Josep Borne y Nanda Ramón.
- Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma
- Un famoso local de Platja de Palma cobra entrada por primera vez: ¿medida puntual o nuevo modelo?
- Palma se abrasa por falta de sombras
- Palma multa a una media de 150 vehículos al día por entrar sin autorización en la Zona de Bajas Emisiones
- La ordenanza cívica de Palma se ceba con los patinetes: una de cada tres multas se dirigen contra sus usuarios
- Emaya retira 800 kilos de residuos en na Burguesa, aunque los vecinos advierten: 'Esperemos que no se convierta en un vertedero
- Cuatro fallecimientos en un mes y medio disparan las alarmas sobre la vigilancia veraniega en las playas de Palma
- Cort renuncia a construir en el suelo rústico de todos los núcleos tradicionales de Palma