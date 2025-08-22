Palma Activa tramita 30 altas de autónomo y 530 asistencias en el primer semestre del año
Destaca el aumento en la participación femenina en estos servicios gratuitos, ya que el 54 % de las personas atendidas fueron mujeres
El Punto de Atención al Emprendimiento (PAE) de Palma Activa ha tramitado durante el primer semestre del año 30 nuevas altas de autónomo y ha realizado 530 asesoramientos personalizados a personas emprendedoras.
La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha destacado el aumento en la participación femenina en estos servicios gratuitos ya que el 54 % de las personas atendidas fueron mujeres, frente al 43 % del mismo periodo de 2024, ha explicado el Ayuntamiento de Palma este viernes.
El servicio de asesoramiento a personas emprendedoras ha aumentado un 13 % respecto al año anterior con 530 ayudas, un dato que, según la institución insular, refleja una creciente demanda entre quienes buscan iniciar su actividad empresarial.
El Ayuntamiento ha señalado que tanto las altas de autónomo como las atenciones personalizadas han sido valoradas con una nota media de 9,75 sobre 10, lo que evidencia el alto nivel de satisfacción de los usuarios.
