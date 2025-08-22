Emaya retira 800 kilos de residuos en na Burguesa, aunque los vecinos advierten: "Esperemos que no se convierta en un vertedero"
La empresa ha llevado a cabo una intervención especial en colaboración con el Obispado de Palma, gracias a dos operarios y un camión especializado en recogida
De esta manera, pide un mayor compromiso en la ciudadanía para cuidar los espacios naturales de Mallorca, aunque parte del vecindario de Génova asegura que "el problema es constante"
La empresa municipal Emaya, con ayuda del Obispado de Mallorca, ha retirado 800 kilogramos de residuos en los terrenos de la cordillera de na Burguesa, ubicada en Palma. La intervención, realizada con un equipo formado por dos operarios y un camión de recogida, ha tenido como objetivo la recuperación y preservación del entorno natural de la zona.
Durante la actuación, se han recogido varios envases de plástico y cartón, además de papeles, latas y botellas de vidrio. Una vez completada la limpieza, el espacio ha recuperado su aspecto habitual, sin acumulaciones de basura.
Por otra parte, el Ajuntament de Palma y Emaya han lanzado un llamamiento a la ciudadanía para mantener la limpieza en este emblemático enclave, destacando la importancia de la responsabilidad colectiva en la conservación de los espacios naturales de la isla.
Cabe destacar que este diario denunció hace unos días la acumulación de todo tipo de basura en el mirador de na Burguesa, tanto en los arcenes de la carretera de acceso desde la barriada de Gènova como en la cima de la sierra. No obstante, vecinos de la zona advierten de que, pese a los intentos de limpieza, "la aglomeración de basura se repite constantemente en la cordillera", por lo que esperan que el servicio realizado por Emaya tenga éxito y que la calle no vuelva a convertirse en un "vertedero".
