Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma

El Ayuntamiento de Palma y Mallorca Live Music han presentado esta mañana el programa completo del concierto de gran formato que se celebrará en el marco de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciudad. La 'fiesta de verano' de Cort, que a partir de este año rivalizará con las de Sant Sebastià, se celebrará frente al mar, junto al conjunto escultórico del Parc de la Mar, con la Catedral de Mallorca como telón de fondo, y contará con un escenario inmersivo, pantallas, sonido, iluminación e infraestructuras “nunca antes vistas en la historia cultural y musical de Palma".

Las áreas de Cultura y Participación Ciudadana del Consistoroio vienen apostando por recuperar las tradiciones y festividades palmesanas y, con este macroevento, esperan que se vea reflejada “la voluntad del Ayuntamiento por recuperar, poner en valor y proyectar las fiestas de la patrona de Palma”, según ha destacado la regidora de Participación Ciudadana Lourdes Roca durante la presentación del concierto.

Por otro lado, Javier Bonet, primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, ha resaltado como “característica única y sin precedentes” de esta cita el cierre al tráfico de los seis carriles del Passeig Marítim, para que “se quiten los coches y la gente pueda bailar y disfrutar con total libertad del concierto, un hecho que no había pasado nunca”. Asimismo, ha subrayado que contribuirá a posicionar a Palma en el mapa cultural internacional, en el marco del gran objetivo colectivo que supone la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031.

Lourdes Roca, Javier Bonet y Álvaro Martínez, diurante la presentación del programa de la Patrona. / Cort

Fecha y horario de la Patrona

El evento, titulado ‘Patrona’, dará inicio el sábado 6 de septiembre a las 18.30 horas, prolongándose hasta las 00.30 horas y combinando las actuaciones de destacados artistas internacionales con artistas locales.

Cabe señalar que se trata de la primera vez que se organiza un concierto de estas características en el marco de la celebración de la patrona, y el acceso será libre y gratuito.

Además de la música, la Patrona contará con una variada oferta gastronómica a través de bares y food trucks. Durante el evento no estará permitido el acceso con envases de vidrio y el Consistorio está organizando un dispositivo especial de seguridad, limpieza y movilidad, adaptado a la magnitud del concierto.

Artistas y conciertos

El concierto estará protagonizado por BLOND:ISH, una DJ, productora y directora de sello discográfico canadiense, reconocida internacionalmente en la escena electrónica y comprometida con la sensibilización medioambiental a través de la fundación Bye Bye Plastic.

BLOND:ISH , que clausurará la Patrona, ha participado en festivales y eventos de relevancia mundial como Burning Man y Coachella, y en 2025 se ha convertido en la primera mujer residente en la historia de Pacha Ibiza, bajo su concepto ‘Abracadabra’.

Asimismo, el cartel incluye a WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), banda danesa formada por Tomas Barfod y Jeppe Kjellberg, con más de una década de trayectoria y experiencia en festivales como Sónar, Burning Man y Coachella.

Como artistas previos al evento principal, actuarán Lourdes Lourdes, artista multidisciplinaria nacida en Córdoba (Argentina), que combina música, artes visuales y performance, y Aina Bibiloni, conocida como Bibi Smalls, que representa la escena local con una propuesta musical que fusiona house melódico, tech-house y disco.