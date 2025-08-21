Denuncian la ocupación de las aceras por parte de furgonetas y camiones en Pere Garau

La asociación Flipau amb Pere Garau ha denunciado la ocupación reiterada de las aceras del barrio por parte de furgonetas y vehículos pesados, cuyas dimensiones, sumadas a la estrechez de las vías públicas de la barriada, reducen considerablemente el espacio disponible para el tránsito de peatones.

Así, la plataforma vecinal reclama que se actúe frente a "una práctica que limita de manera relevante la movilidad peatonal en el barrio". Según la entidad, las calles más afectadas son Reis Catòlics, Pi i Maragall, Adrià Ferran y Benet Pons i Fàbregues, vías que además carecen de zona ORA, lo que favorece el estacionamiento irregular.

Un 30% de espacio para peatones en un barrio superpoblado

Actualmente, solo un 30% del espacio público de las calles de Pere Garau está destinado al peatón. Esta proporción, ya reducida, se ve aún más restringida por la presencia de furgonetas y vehículos que invaden las aceras. Cabe recordar que, actualmente, en los apenas 0,68 kilómetros cuadrados que ocupa el barrio, residen cerca de 30.000 personas, con una densidad de población que ronda los 44.000 personas por kilómetro cuadrado.

Flipau amb Pere Garau advierte que la situación es especialmente peligrosa en los cruces, donde los vehículos aparcados reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes entre vehículos y peatones.

Más vigilancia y concienciación

Con todo, la entidad reclama más concienciación y vigilancia por parte de la administración para garantizar la seguridad de los peatones y proteja el espacio público destinado a la movilidad peatonal en el barrio.

Una buena parte de las incidencias que la ciudadanía envía al WhatsApp iniciativa Antena Pere Garau -629 633 395- están relacionadas con el mal estado de las aceras del barrio más poblado de Palma y más denso del Ensanche.