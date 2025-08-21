Denuncian la ocupación de las aceras por parte de furgonetas y camiones en Pere Garau

Flipau amb Pere Garau reclama que se actúe frente a "una práctica que limita de manera relevante la movilidad peatonal en el barrio"

Las dimensiones de estos vehículos, sumadas a la estrechez de las vías públicas de la barriada, reducen considerablemente el espacio disponible para el tránsito de peatones.

Los camiones, debido a sus grandes dimensiones, terminan ocupando parte de la acera a aparcar.

Los camiones, debido a sus grandes dimensiones, terminan ocupando parte de la acera a aparcar. / Flipau amb Pere Garau

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

La asociación Flipau amb Pere Garau ha denunciado la ocupación reiterada de las aceras del barrio por parte de furgonetas y vehículos pesados, cuyas dimensiones, sumadas a la estrechez de las vías públicas de la barriada, reducen considerablemente el espacio disponible para el tránsito de peatones.

Así, la plataforma vecinal reclama que se actúe frente a "una práctica que limita de manera relevante la movilidad peatonal en el barrio". Según la entidad, las calles más afectadas son Reis Catòlics, Pi i Maragall, Adrià Ferran y Benet Pons i Fàbregues, vías que además carecen de zona ORA, lo que favorece el estacionamiento irregular.

Un 30% de espacio para peatones en un barrio superpoblado

Actualmente, solo un 30% del espacio público de las calles de Pere Garau está destinado al peatón. Esta proporción, ya reducida, se ve aún más restringida por la presencia de furgonetas y vehículos que invaden las aceras. Cabe recordar que, actualmente, en los apenas 0,68 kilómetros cuadrados que ocupa el barrio, residen cerca de 30.000 personas, con una densidad de población que ronda los 44.000 personas por kilómetro cuadrado.

Flipau amb Pere Garau advierte que la situación es especialmente peligrosa en los cruces, donde los vehículos aparcados reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes entre vehículos y peatones.

Más vigilancia y concienciación

Con todo, la entidad reclama más concienciación y vigilancia por parte de la administración para garantizar la seguridad de los peatones y proteja el espacio público destinado a la movilidad peatonal en el barrio.

Noticias relacionadas y más

Una buena parte de las incidencias que la ciudadanía envía al WhatsApp iniciativa Antena Pere Garau -629 633 395- están relacionadas con el mal estado de las aceras del barrio más poblado de Palma y más denso del Ensanche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un famoso local de Platja de Palma cobra entrada por primera vez: ¿medida puntual o nuevo modelo?
  2. Palma se abrasa por falta de sombras
  3. Palma multa a una media de 150 vehículos al día por entrar sin autorización en la Zona de Bajas Emisiones
  4. Dejan bolsas de basura en la calle porque Emaya ha desplazado los contenedores 'a más de doscientos metros
  5. La ordenanza cívica de Palma se ceba con los patinetes: una de cada tres multas se dirigen contra sus usuarios
  6. La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
  7. Palma quiere relanzar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut con un gran concierto en el Parc de la Mar
  8. Cuatro fallecimientos en un mes y medio disparan las alarmas sobre la vigilancia veraniega en las playas de Palma

Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma

Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma

Cort destina 96.000 euros a la renovación del alumbrado público de tres zonas de Palma

Cort destina 96.000 euros a la renovación del alumbrado público de tres zonas de Palma

Denuncian la ocupación de las aceras por parte de furgonetas y camiones en Pere Garau

Denuncian la ocupación de las aceras por parte de furgonetas y camiones en Pere Garau

Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”

Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”

Más sombra, calles habitables y menos coches: la propuesta olvidada para revitalizar Pere Garau

Más sombra, calles habitables y menos coches: la propuesta olvidada para revitalizar Pere Garau

Cierre indefinido del puente de Son Forteza por el mal estado de la pasarela

Cierre indefinido del puente de Son Forteza por el mal estado de la pasarela

Clausurado de forma indefinida el acceso a la pasarela de Son Forteza debido a daños en la estructura

Clausurado de forma indefinida el acceso a la pasarela de Son Forteza debido a daños en la estructura

Denuncian la aparición de jeringuillas y suciedad en un aparcamiento de Palma

Denuncian la aparición de jeringuillas y suciedad en un aparcamiento de Palma
Tracking Pixel Contents