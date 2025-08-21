Cort destina 96.000 euros a la renovación del alumbrado público de tres zonas de Palma

El Ayuntamiento de Palma está llevando a cabo la renovación del alumbrado en tres zonas de la ciudad, con una inversión total de 95.800 euros. La actuación contempla la sustitución de 157 puntos de luz por nuevos sistemas de iluminación LED, más eficientes y sostenibles, ha informado Cort este jueves en una nota.

Por un lado, se han completado los trabajos en la calle de la Garita, en el barrio de Portopí, con la renovación de hasta 101 puntos de luz por valor de 53.000 euros. Asimismo, se está trabajando en la zona de Germans Garcia Peñaranda, en Camp Redó, sustituyendo a LED hasta 44 puntos de luz por valor de 28.770 euros, y en la plaza Sant Francesc Xavier, en la Soledat, donde se cambiarán 12 luminarias por valor de 14.000 euros.

Estas actuaciones no solo permiten mejorar la visibilidad y seguridad de estas zonas, sino que también suponen un importante ahorro energético y económico gracias a la tecnología LED instalada.