Precintan por “seguridad” el famoso restaurante Casa Fernando de Palma: unas obras provocan grietas en el edificio

El famoso restaurante Casa Fernando, ubicado en Ciudad Jardín, ha cerrado sus puertas de manera forzosa debido a las obras en la parte superior del edificio colindante que han provocado grietas en el establecimiento. Los bomberos de Palma precintaron este mítico restaurante de la zona del Coll d’en Rabassa el pasado 11 de julio por motivos de “seguridad” al representar “un grave peligro para la integridad física de las personas”.

"Estimados clientes: Nuestro restaurante permanecerá cerrado temporalmente durante aproximadamente una semana siguiendo las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de todos. Estamos trabajando para reabrir lo antes posible", indica una nota del propio restaurante en su portal de reservas.

En una nota informativa colocada en la puerta del establecimiento por el ayuntamiento de Palma se declara “estrictamente prohibido” acceder a las inmediaciones del restaurante. Hasta nuevo aviso, habrá que esperar para volver a disfrutar de Casa Fernando.

Aviso de los bomberos de Palma en la puerta del restaurante Casa Fernando / DM

Casa Fernando, una opción frecuente para la Familia Real

Con más de 40 años de servicio, Casa Fernando es uno de los locales más frecuentados por personajes ilustres. En sus paredes se pueden ver fotografías de los famosos que han visitado este local especializado en el pescado y el marisco fresco.

Fernando de Arriba, propietario de Casa Fernando / Willy

Futbolistas, actores, presentadores, políticos, músicos, e incluso, la Familia Real, desde el rey Juan Carlos I hasta el exmarido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, han visitado este famoso restaurante para probar su comida.