Denuncian la aparición de jeringuillas y suciedad en un aparcamiento de Palma

La degradación de algunos espacios de Palma vuelve a estar en el punto de mira. Una usuaria ha denunciado en redes sociales el hallazgo de jeringuillas usadas, manchas de sangre, papel de aluminio, excrementos y suciedad en las escaleras de un concurrido aparcamiento situado en la calle Manacor.

Las imágenes que acompañan la denuncia muestran un escenario preocupante: escalones sucios, restos de consumo de drogas y olores insalubres en una zona de paso habitual para vecinos y visitantes.

Una escena peligrosa

La denunciante asegura que el hallazgo no solo genera una sensación de abandono, sino que también plantea un riesgo para la salud pública. Los usuarios del aparcamiento insisten en que no se trata de un episodio aislado, sino de una situación recurrente en los últimos meses.

Vecinos preocupados

Varios residentes de la zona han mostrado su malestar y exigen medidas de limpieza y seguridad más contundentes. “Aquí aparco mi coche, es una absoluta vergüenza el mantenimiento de este párking”, comentaba uno de los usuarios habituales del espacio. "Los ascensores cada dos por tres rotos, grupos de niños sentados bebiendo,... Es vergonzoso y más teniendo en cuenta que está el cuartel de la Guardia Civil a 50 metros", añade otro.

Otros señalan que la presencia de personas consumiendo drogas en los alrededores de la calle Manacor se ha intensificado en los últimos tiempos, y el resto sugiere que únicamente se le permita el acceso al aparcamiento a los que tengan el coche dentro.