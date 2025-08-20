Cuatro fallecimientos en un mes y medio disparan las alarmas sobre la vigilancia veraniega en las playas de Palma

En apenas mes y medio, entre finales de junio y agosto, cuatro personas han perdido la vida en distintas zonas de baño de Palma -Playa de Palma, Ciudad Jardín y El Molinar- en momentos en los que la vigilancia era escasa o inexistente. Los socorristas del colectivo Unió de Socorristes de Mallorca-CGT condenan que estas muertes evidencian un sistema ineficaz, desfasado y sin capacidad para responder a la intensa presión turística actual.

La tragedia inicial ocurrió el 30 de junio, cuando una turista francesa de 70 años sufrió un desvanecimiento en el agua a primeras horas de la mañana en la Playa de Palma, antes incluso del comienzo del servicio de socorrismo oficial. El colectivo ha subrayado que la situación se produjo justo “frente a una torre” sin vigilancia activa y que, con actuación temprana y el equipo adecuado -oxigenoterapia y desfibrilador-, podría haberse salvado su vida.

El 25 de julio, un hombre de 65 años falleció de manera súbita en el paseo del Molinar, en una zona sin vigilancia. No se trató de un ahogamiento, pero el colectivo lo incluye en la misma problemática: la ausencia de personal cualificado en lugares muy concurridos y "mal catalogados por el Ayuntamiento" como "de riesgo medio", cuando deberían figurar como "de riesgo alto". “Si estuviera considerado alto, contaría con tres socorristas y un módulo de vigilancia, por lo que se podrían repartir mejor las zonas”, explican.

Cinco días después, el 30 de julio, la tragedia golpeó en Ciudad Jardín. Un mallorquín de 75 años murió ahogado a las 19:50 horas, apenas veinte minutos después de que el servicio de salvamento hubiera concluido. El fallecimiento ocurrió frente a un chiringuito que seguía abierto, sin contar con socorristas reactivos, pese a que la ley autonómica obliga a las concesiones a disponer de ellos fuera del horario de vigilancia ordinario. “La falta de fiscalización resulta inadmisible”, denuncian desed la Unió.

El cuarto fallecimiento llegó el 10 de agosto en la playa des Torrentó, también en El Molinar, donde un hombre de 84 años fue rescatado inconsciente por dos bañistas. Hasta la llegada de los socorristas transcurrieron minutos decisivos y no pudo sobrevivir. Desde el colectivo insisten: “Los primeros cinco minutos son claves… ningún muerto fue donde había vigilancia activa”.

Un patrón alarmante

A lo largo de ese mes y medio se repite un patrón alarmante: los socorristas acusan al Ayuntamiento de Palma de no fiscalizar el cumplimiento de la normativa autonómica, que exige presencia de socorristas reactivos incluso cuando funcionan fuera del horario del servicio habitual de socorrismo: “El socorrista es el primero en atender a nivel sanitario, nunca debería interpretarse como un coste prescindible". Además, denuncian que el sistema actual está vigente desde 2015, "es inadecuado para el volumen turístico actual" y adolece de recursos humanos suficientes: en Baleares faltan más de 300 socorristas según estimaciones recientes del colectivo, y algunos operan en condiciones "lamentables, con titulaciones exprés o en línea, o incluso sin saber nadar en el caso de algunos reactivos".

Desde la unión sindical se insiste en que estas muertes no son casos aislados, sino fruto de una “irresponsabilidad institucional reiterada”. Denuncian que una vigilancia adecuada podría haber salvado vidas, así como una atención activa desde primera hora en playas con alta densidad de bañistas. Señalan que, en junio, el servicio debería empezar a las 10:00 horas en lugar de a las 11:00 horas, y lamentan que el Ayuntamiento rechazara modificar ese horario por consideraciones del pliego técnico. El colectivo denuncia que la vigilancia termina en momentos de alta afluencia, como a las 19:30 horas, justo cuando aún hay gente en el mar.

La Unió de Socorristes de Mallorca exige una revisión profunda de la seguridad costera: una fiscalización efectiva del cumplimiento de la Ley Autonómica (Decreto 27/2015 o 2/2005), la reclasificación de zonas de baño, la extensión del horario de vigilancia ("especialmente al inicio y final del día"), una dotación de personal reactivo constante, y el reconocimiento del socorrismo como una primera línea sanitaria, no "como un gasto prescindible". Lo que está en juego, insisten, “es la vida de residentes y turistas”.