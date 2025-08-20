Cierre indefinido del puente de Son Forteza por el mal estado de la pasarela

El puente de Son Forteza permanecerá cerrado de forma total e indefinida a partir de este miércoles debido al mal estado de la pasarela. Ante múltiples quejas sobre el puente, el servicio de Vialidad inspeccionó la estructura y verificó daños en el piso de madera situado el las gradas y rampas de acceso. Tal y como ha explicado el ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, “se ha decidido cerrar completamente esta infraestructura con el fin de garantizar la seguridad de los peatones y evitar cualquier riesgo de caída”.

A pesar de que se han realizado reparaciones puntuales en los tablones de las rampas y en el vallado de las gradas, Cort ha decidido cerrar totalmente el puente “como medida preventiva debido al deteriorado estado de la pasarela". Además, desde el consistorio han avisado de que el puente ha sufrido también varios episodios “vandálicos” que han “obligado” a reforzar las medidas de seguridad.

Soluciones técnicas

Mientras tanto, el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales ha encargado un informe técnico que evaluará el estado del puente y las posibles alternativas para determinar una solución definitiva.

Cabe señalar que, pese al cierre del puente, los viandantes podrán usar el paseo peatonal de Jacinto Verdaguer para cruzar las vías. Asimismo, se colocarán cerramientos metálicos en ambos accesos junto a una señalización que advierta sobre la prohibición de paso por riesgo de caída, y se retirarán todos los tablones de madera de las rampas para impedir el tránsito peatonal.

Con esta medida de cierre, “se busca impedir el uso indebido de la pasarela y prevenir posibles accidentes, priorizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía mientras se evalúan las distintas soluciones técnicas”, han detallado desde el ayuntamiento de Palma en un comunicado.