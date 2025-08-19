El PSOE de Palma exige al alcalde medidas de protección laboral ante las olas de calor
"El cambio climático no se puede esconder, las olas de calor son una realidad y un fenómeno que seguirá agravándose en los próximos años. Nos jugamos mucho como ciudad. Hay que actuar ya", ha reivindicado el secretario general del PSOE en Palma, Iago Negueruela
El PSOE de Palma ha exigido este martes al alcalde, Jaime Martínez, que abandone el "negacionismo climático" y aplique medidas dirigidas a empleados municipales y al personal que presta servicios de manera indirecta al ayuntamiento ante las olas de calor provocadas por la emergencia climática.
Los socialistas han solicitado que se establezcan protocolos "claros" de suspensión o adaptación de tareas, provisión de agua, zonas de sombra y espacios de descanso climatizados para garantizar la protección laboral de estos trabajadores, ha explicado la formación este martes en una nota.
Además, ha pedido que se publiquen recomendaciones de autoprotección, localización de refugios climáticos y los canales de atención de emergencias en la web municipal y que toda esa información se comunique a los empleados públicos.
El secretario general del PSOE en Palma, Iago Negueruela, ha advertido que, de no implementarse estas medidas, el partido denunciará la situación ante la Inspección de Trabajo. "Garantizar la salud, la seguridad y la vida de los trabajadores debe ser una prioridad para el Ayuntamiento", ha señalado Negueruela.
El secretario ha recordado que, en el pleno de julio de 2023, ya se aprobaron iniciativas para dar una respuesta eficaz a la emergencia climática y proteger la salud de los trabajadores y de toda la ciudadanía.
"Ahora parece que no importa la seguridad de quienes trabajan al sol, en calles, obras, parques, limpieza viaria u otros servicios municipales esenciales, porque sigue sin aplicarse ninguna medida", ha denunciado. Los socialistas han criticado la postura del alcalde y del equipo de gobierno y han advertido de la necesidad de dar ejemplo.
"El cambio climático no se puede esconder, las olas de calor son una realidad y un fenómeno que seguirá agravándose en los próximos años. Nos jugamos mucho como ciudad. Hay que actuar ya", ha reivindicado.
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- El alcalde de Palma se compromete a no construir en suelo rústico en Son Sardina: 'Los vecinos han sido engañados
- Palma se abrasa por falta de sombras
- Palma multa a una media de 150 vehículos al día por entrar sin autorización en la Zona de Bajas Emisiones
- Palma quiere relanzar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut con un gran concierto en el Parc de la Mar
- La ordenanza cívica de Palma se ceba con los patinetes: una de cada tres multas se dirigen contra sus usuarios
- Dejan bolsas de basura en la calle porque Emaya ha desplazado los contenedores 'a más de doscientos metros
- Cort renuncia a construir en el suelo rústico de todos los núcleos tradicionales de Palma