El PSOE de Palma exige al alcalde medidas de protección laboral ante las olas de calor

El PSOE de Palma ha exigido este martes al alcalde, Jaime Martínez, que abandone el "negacionismo climático" y aplique medidas dirigidas a empleados municipales y al personal que presta servicios de manera indirecta al ayuntamiento ante las olas de calor provocadas por la emergencia climática.

Los socialistas han solicitado que se establezcan protocolos "claros" de suspensión o adaptación de tareas, provisión de agua, zonas de sombra y espacios de descanso climatizados para garantizar la protección laboral de estos trabajadores, ha explicado la formación este martes en una nota.

Además, ha pedido que se publiquen recomendaciones de autoprotección, localización de refugios climáticos y los canales de atención de emergencias en la web municipal y que toda esa información se comunique a los empleados públicos.

El secretario general del PSOE en Palma, Iago Negueruela, ha advertido que, de no implementarse estas medidas, el partido denunciará la situación ante la Inspección de Trabajo. "Garantizar la salud, la seguridad y la vida de los trabajadores debe ser una prioridad para el Ayuntamiento", ha señalado Negueruela.

El secretario ha recordado que, en el pleno de julio de 2023, ya se aprobaron iniciativas para dar una respuesta eficaz a la emergencia climática y proteger la salud de los trabajadores y de toda la ciudadanía.

"Ahora parece que no importa la seguridad de quienes trabajan al sol, en calles, obras, parques, limpieza viaria u otros servicios municipales esenciales, porque sigue sin aplicarse ninguna medida", ha denunciado. Los socialistas han criticado la postura del alcalde y del equipo de gobierno y han advertido de la necesidad de dar ejemplo.

"El cambio climático no se puede esconder, las olas de calor son una realidad y un fenómeno que seguirá agravándose en los próximos años. Nos jugamos mucho como ciudad. Hay que actuar ya", ha reivindicado.