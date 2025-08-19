La ordenanza cívica de Palma se ceba con los patinetes: una de cada tres multas se dirigen contra sus usuarios

Los usuarios de patinetes han sido la diana de una de cada tres sanciones que ha impuesto el Ayuntamiento de Palma desde la entrada en vigor de la ordenanza cívica. El área de Seguridad Ciudadana ha levantado 2.085 actas entre el 15 de junio y el 30 de julio para diversas infracciones recogidas en la nueva normativa, que echó a andar a finales de mayo. En este registro no se incluyen las infracciones relacionadas con el tráfico como vados o el uso de 'tuk tuks'.

Tras unos días de adaptación en los que la Policía Local hizo una labor más informativa que punitiva, llegó el momento de los controles y las multas.

La ordenanza reservaba dos importantes novedades para los conductores de patinetes, y a buena parte de ellos les está costando asumirlas: la obligación de usar casco y de contratar un seguro de responsabilidad civil con una cobertura igual o superior a 120.000 euros para responder ante accidentes o daños que se puedan producir conduciendo. La normativa contempla multas de 600 euros para quienes se desplacen sin seguro y entre 450 y 750 euros para quienes lo hagan sin casco.

Operativo de la Policía Local contra la venta ambulante la semana pasada en Palma. / Manu Mielniezuk

La Policía Local ha levantado 357 actas contra los usuarios de patinetes por no tener seguro. Además de la sanción, esta infracción contempla la inmovilización del vehículo.

Por otro lado, se han propuesto 356 sanciones por otros incumplimientos como no llevar casco o chaleco, conducir por zonas peatonales o hacerlo escuchando música. En todo caso, el área de Seguridad Ciudadana ha constatado un mayor grado de cumplimiento en este ámbito de manera progresiva, especialmente en relación al protector para la cabeza.

Venta ambulante

La nueva ordenanza cívica también ha puesto el foco sobre la venta ambulante. En este ámbito se han levantado 277 actas, aunque los agentes también han intervenido en situaciones que no han acabado en propuestas de sanción porque los vendedores han salido corriendo. Los compradores, y esta es una de las novedades que incorpora la normativa, también han sido penalizados: 30 propuestas de sanción, todas a turistas.

Las actas levantadas por venta de bebidas alcohólicas ascienden a 435. Por su consumo alterando la convivencia (botellones) hay registradas 248, sobre todo en Platja de Palma y, en menor medida, en el Paseo Marítimo.

La Policía Local también ha castigado con 134 sanciones las actividades ilícitas que se dan sobre todo en el ámbito de las playas (venta de fruta, masajes, tatuajes). El trile (38 propuestas de sanción), la publicidad sexista (cuatro), acampar en la vía pública (26) y aparcacoches (27) también han sido conductas penalizadas.

En cambio, no ha habido sanciones contra los usuarios de autocaravanas y músicos callejeros, dos colectivos que se destacaron por su beligerancia contra la normativa mientras se tramitó.