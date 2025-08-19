Un famoso local de Platja de Palma cobra entrada por primera vez: ¿medida puntual o nuevo modelo?

Miles de visitantes se llevaron un buen sobresalto el pasado sábado (16 de agosto) al encontrarse con taquillas en las puertas del Bierkönig. El público esperaba ver gratis al veterano cantante alemán Heino, pero por primera vez en la historia del local se exigió entrada de 25 euros.

Eso sí, a cambio los asistentes recibieron un bono de bebida (un litro de combinado típico, como vodka con limón), una camiseta con el logo del templo festivo y, por supuesto, la actuación del artista más veterano del local alemán.

El fin de la cultura del “todo gratis”

Con este movimiento, el Bierkönig rompe con la tradición de no cobrar entrada, algo que había marcado su identidad durante décadas. Ya en 2018 y 2019 se intentó introducir un modelo de pago con artistas como Kerstin Ott o Ella Endlich, pero el público, acostumbrado a la gratuidad, dio la espalda a la iniciativa. Apenas unos cientos de personas compraron entradas anticipadas.

El verdadero cambio de mentalidad llegó tras la pandemia. El Megapark implantó en 2023 un sistema de pago para actuaciones de artistas como Mickie Krause, Knossi o Finch, con un precio también fijado en 25 euros.

Ahora, el Bierkönig se suma a la tendencia. De manera extraoficial, se argumenta que la medida responde a los elevados costes de las reformas del local y a la contratación de estrellas de caché más alto, como Sido o el propio Heino, muy por encima de lo que cobran los habituales del Ballermann.

Reacciones divididas

La decisión ha provocado un intenso debate entre los fieles de la fiesta mallorquina. Para algunos, es lógico pagar: «Al final uno se gasta de todas formas más de 25 euros en consumiciones», justifican. Para otros, el Ballermann ha perdido su esencia y esta es la puntilla definitiva: prometen dejar de acudir a los grandes templos del ocio nocturno de la Playa de Palma.

¿Medida puntual o nuevo modelo?

De momento, desde la dirección del Bierkönig se asegura que se trató de una prueba puntual que ahora se está evaluando. No descartan que, en el futuro, se vuelva a cobrar entrada en eventos puntuales, especialmente en conciertos de artistas con cachés superiores a los 30.000 euros.

La incógnita queda abierta: ¿se convertirá el Bierkönig en un recinto de pago habitual o seguirá siendo el bastión del “todo gratis” en la noche mallorquina?