Emaya instala 45 nuevas papeleras de 120 litros en Pere Garau

Emaya ha instalado 45 nuevas papeleras de 120 litros en los principales ejes de acceso a Pere Garau, lo que supone un incremento del 108,7% en la capacidad de depósito de residuos, que se traduce en 3.250 litros adicionales disponibles para los vecinos y visitantes.

Las nuevas unidades se han colocado en las calles Capità Vila, Fausto Morell, Gabriel Llabrés y Torcuato Luca de Tena, tras un estudio técnico que identificó la necesidad de ampliar la infraestructura de recogida en estas zonas clave, según ha indicado el Consistorio. El coste total del proyecto asciende a 13.846 euros, con un precio unitario de 307,71 euros por papelera, incluyendo la instalación.

Esta mejora se suma a las papeleras de igual capacidad ya presentes en otras calles del barrio, como Nuredduna, Francisco Manuel de los Herreros, Arzobispo Aspargo y los exteriores del Mercado de Pere Garau.

Con esta ampliación, la capacidad total de depósito en la zona alcanza los 6.240 litros.