Cort instalará cinco nuevas pérgolas y renovará varias más para aumentar la sombra en Palma

El Ayuntamiento de Palma instalará nuevas pérgolas en diversas plazas y parques para tratar de paliar la falta de sombrar que acusan la mayoría de los espacios públicos de Ciutat. Las actuaciones seguirán la línea de la intervención llevada a cabo el año pasado en la plaza del Bisbe Berenguer de Palou, conocida como plaza de los Patines. Esta última fue objeto de una prueba piloto realizada por el área de Infraestructuras de Cort en la que se levantó una pérgola -reforzada este verano con cañizo tras recibir quejas sobre su eficiencia- para proveer de sombra el centro de este enclave y responder así a las reivindicaciones de los vecinos y usuarios de la plaza.

La instalación en Patines, finalizada en julio de 2024, se llevó a cabo con el objetivo de poder exportarla a otros parques y plazas de la ciudad en las que también faltan sombras. El Ayuntamiento ha reparado la pérgola del Coll den Rabassa, acondicionado la de la plaza Orson Wells y repuesto y reparado la de la plaza Serralta, pero todavía no ha avanzado en su plan para instalar más elementos que den sombra y proporcionen refugio a los ciudadanos de Palma.

Sin embargo, el Consistorio ya tiene previstas intervenciones en diversos enclaves de Ciutat para tratar de revertir la situación y adecuar progresivamente plazas y parques para que tengan más espacios de sombra y, por lo tanto, más refugios contra el sol y el calor.

Un trabajador transporta packs de agua en el Parc de la Mar, un enclave incómodo de transitar en verano. / B. Ramon

Nuevas pérgolas en Palma

Cort instalará nuevas pérgolas hasta en cinco espacios públicos de la ciudad. El Ayuntamiento trabaja para que estas instalaciones estén listas a corto plazo.

Así, las nuevas pérgolas estarán ubicadas en los siguientes lugares: en el parque de Ses Fonts, en La Femu, en el parque Dino Golf, en el parque de la Mare de Deu de la Victoria y en la plaza Pio IX.

Renovación y reparación de estructuras

Además de la instalación de nuevas pérgolas, Cort también tiene previsto reparar y renovar varias de las estructuras ya instaladas en diversos puntos de la ciudad, En concreto, plantea intervenir en la plaza Serralta, el parque de Montesión, el parque de Arabela y el parque de Sa Feixina.

Imagen de la plaza Serralta, uno de los enclaves de Palma en los que Cort renovará las pérgolas. / Guillem Bosch

Todo ello quedará complementado con la campaña de reposición de arbolado y nuevas plantaciones, que se llevará a cabo entre octubre de 2025 y abril de 2026, así como con actuaciones de mejora de la cobertura arbórea de Palma, que van desde la dotación de nuevas posiciones de arbolado hasta la mejora de pavimentos y renovaciones de calles, en las que intervienen también otros servicios.