La Biblioteca de Cort estrena su renovado suelo de madera

Tras una inversión de 4.500 euros y la rehabilitación de 140 metros cuadrados, la Biblioteca de Cort está de estreno. Como ya informó este diario, el lunes volvió a abrir sus puertas en su horario habitual. La renovación del suelo de parquet ha mejorado las instalaciones que ahora ofrecen un entorno más cómodo y agradable a los usuarios.

Concluidos los trabajos, se ha llevado a cabo una limpieza integral de todas las dependencias, además de la recolocación del mobiliario y los equipos informáticos, garantizando así un espacio plenamente operativo y en óptimas condiciones para los visitantes.

A partir de la reapertura, la Biblioteca de Cort ha retomado su horario habitual: de lunes a viernes de 08.30 a 20.30 horas y los sábados de 09.00 a 13.00 horas (excepto en julio y agosto, cuando permanece cerrada en sábado). El Ayuntamiento de Palma ha destacado que estas mejoras se enmarcan en el compromiso municipal de seguir invirtiendo en la conservación y modernización de las infraestructuras culturales, un objetivo prioritario de la presente legislatura.