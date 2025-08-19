La Biblioteca de Cort estrena su renovado suelo de madera

Tras una inversión de 4.500 euros y la rehabilitación de 140 metros cuadrados, el espacio cultural reabrió sus puertas el lunes

Aspecto de la Biblioteca de Cort con su nuevo suelo de madera

Aspecto de la Biblioteca de Cort con su nuevo suelo de madera / Ayuntamiento de Palma

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

Tras una inversión de 4.500 euros y la rehabilitación de 140 metros cuadrados, la Biblioteca de Cort está de estreno. Como ya informó este diario, el lunes volvió a abrir sus puertas en su horario habitual. La renovación del suelo de parquet ha mejorado las instalaciones que ahora ofrecen un entorno más cómodo y agradable a los usuarios.

Concluidos los trabajos, se ha llevado a cabo una limpieza integral de todas las dependencias, además de la recolocación del mobiliario y los equipos informáticos, garantizando así un espacio plenamente operativo y en óptimas condiciones para los visitantes.

A partir de la reapertura, la Biblioteca de Cort ha retomado su horario habitual: de lunes a viernes de 08.30 a 20.30 horas y los sábados de 09.00 a 13.00 horas (excepto en julio y agosto, cuando permanece cerrada en sábado). El Ayuntamiento de Palma ha destacado que estas mejoras se enmarcan en el compromiso municipal de seguir invirtiendo en la conservación y modernización de las infraestructuras culturales, un objetivo prioritario de la presente legislatura.

