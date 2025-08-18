Vandalizan con una pintada la fachada del edificio modernista de Can Pujol, en el barrio de Santa Catalina de Palma
El histórico edificio de la calle Pou que diseñó el arquitecto Gaspar Reynés fue sometido a una restauración integral que finalizó en 2015
El Ayuntamiento de Palma ya ha notificado a Emaya el ataque que ha sufrido el inmueble, denunciado por la asociación vecinal Barri Cívic
La fachada de Can Pujol, edificio modernista del barrio de Santa Catalina, en Palma, ha sido vandalizada con una pintada. Así lo ha denunciado la Associació de Veïns Barri Cívic, en un comunicado publicado en la red social X, en el que lamenta el incivismo de los autores y la falta de vigilancia municipal.
"En Palma no solo hace falta limpieza, hace falta sobre todo prevención. Aquí unos "artistas" de la suciedad han considerado oportuno "decorar" una fachada preciosa e histórica en Santa Catalina. Por eso hace falta vigilancia. Policía de barrio en la calle y no en el despacho", ha afirmado la entidad.
A través de la misma red social, la concejala del Ayuntamiento de Palma Mercedes Celeste, portavoz municipal y responsable de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, ha agradecido a la asociación la información sobre el acto vandálico, ha manifestado que los hechos ya han sido notificados a Emaya para que elimine la pintada y ha comentado: "Desafortunadamente no se pueden evitar todos los actos incívicos y vandálicos, pero entre todos podemos lograr que las pintadas no perduren".
Una de las tres joyas del modernismo popular de Santa Catalina
Can Pujol es un edificio catalogado que está ubicado en la calle Pou de Santa Catalina, fue construido en 1904 y diseñado por arquitecto Gaspar Reynés Coll, símbolo del modernismo popular en el antiguo arrabal marinero de Ciutat, con permiso del edificio donde se encuentra la ferretería La Central, a unos 200 metros de allí y que merece los mismos honores.
El triángulo del Art Nouveau en Santa Catalina se completacon el Hostal Cuba, cuyo autor es el mismo de Can Pujol, el maestro de obras Gaspar Reynés, que levantó el inmueble de la calle Pou en una época en la que el barrio empezó a crecer y donde varias de las edificaciones se sumaron al estilo modernista, tan de moda a principios del siglo pasado. La ornamentación de la fachada del número 24 refleja esa tendencia y "es lo más destacado del edificio y la razón por la que fue protegido por el Consell de Mallorca en el año 2005". La restauración del inmueble finalizó en 2015.
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
- El alcalde de Palma se compromete a no construir en suelo rústico en Son Sardina: 'Los vecinos han sido engañados
- Palma se abrasa por falta de sombras
- Palma quiere relanzar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut con un gran concierto en el Parc de la Mar
- Palma multa a una media de 150 vehículos al día por entrar sin autorización en la Zona de Bajas Emisiones
- Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?
- Dejan bolsas de basura en la calle porque Emaya ha desplazado los contenedores 'a más de doscientos metros