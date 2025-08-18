Vandalizan con una pintada la fachada del edificio modernista de Can Pujol, en el barrio de Santa Catalina de Palma

La fachada de Can Pujol, edificio modernista del barrio de Santa Catalina, en Palma, ha sido vandalizada con una pintada. Así lo ha denunciado la Associació de Veïns Barri Cívic, en un comunicado publicado en la red social X, en el que lamenta el incivismo de los autores y la falta de vigilancia municipal.

"En Palma no solo hace falta limpieza, hace falta sobre todo prevención. Aquí unos "artistas" de la suciedad han considerado oportuno "decorar" una fachada preciosa e histórica en Santa Catalina. Por eso hace falta vigilancia. Policía de barrio en la calle y no en el despacho", ha afirmado la entidad.

A través de la misma red social, la concejala del Ayuntamiento de Palma Mercedes Celeste, portavoz municipal y responsable de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, ha agradecido a la asociación la información sobre el acto vandálico, ha manifestado que los hechos ya han sido notificados a Emaya para que elimine la pintada y ha comentado: "Desafortunadamente no se pueden evitar todos los actos incívicos y vandálicos, pero entre todos podemos lograr que las pintadas no perduren".

Vista de la fachada principal de Can Pujol, en la calle Pou de Santa Catalina, en Palma. / Guillem Bosch

Una de las tres joyas del modernismo popular de Santa Catalina

Can Pujol es un edificio catalogado que está ubicado en la calle Pou de Santa Catalina, fue construido en 1904 y diseñado por arquitecto Gaspar Reynés Coll, símbolo del modernismo popular en el antiguo arrabal marinero de Ciutat, con permiso del edificio donde se encuentra la ferretería La Central, a unos 200 metros de allí y que merece los mismos honores.

El triángulo del Art Nouveau en Santa Catalina se completacon el Hostal Cuba, cuyo autor es el mismo de Can Pujol, el maestro de obras Gaspar Reynés, que levantó el inmueble de la calle Pou en una época en la que el barrio empezó a crecer y donde varias de las edificaciones se sumaron al estilo modernista, tan de moda a principios del siglo pasado. La ornamentación de la fachada del número 24 refleja esa tendencia y "es lo más destacado del edificio y la razón por la que fue protegido por el Consell de Mallorca en el año 2005". La restauración del inmueble finalizó en 2015.