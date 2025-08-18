Palma multa a una media de 150 vehículos al día por entrar sin autorización en la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Palma propone una media de 150 sanciones al día a conductores que acceden a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin estar autorizados. Es decir, los vehículos más antiguos -y por tanto más contaminantes- que no disponen del distintivo ambiental necesario para circular por esta área de tráfico restringido en el centro de la ciudad, entre las Avenidas y el mar.

En total, entran en la ZBE una media de 42.000 coches, por lo que los infractores representan en torno al 0,38% del total. Son datos correspondientes al mes de julio. Hay que recordar que el día 1 de ese mes el departamento de Movilidad activó, no sin polémica, el régimen sancionador que contempla multas de doscientos euros.

En todo caso, es probable que a estas alturas hayan sido notificadas pocas o ninguna propuesta de sanción a los infractores. Se trata de un proceso administrativo largo entre que alguna de las cámaras lectoras de matrículas instaladas en los accesos de la ZBE hace la foto y la multa llega al domicilio previo paso por la DGT.

Por el mismo motivo, también es muy poco probable que algún conductor 'cazado' haya abonado la cuantía de la sanción.

Hay que recordar que tienen vetado el acceso a esta zona de tráfico restringido los turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de enero de 2000, y los diesel anteriores a enero de 2006. Se consideran los más contaminantes, aunque representan un porcentaje muy pequeño del parque móvil, en torno al 4%.

Movilidad constató que entre el 1 de enero, cuando la ZBE entró en vigor, y el 1 de julio, cuando se activó el régimen sancionador, accedieron al centro un 1,8% de estos vehículos no autorizados (los que tienen el distintivo ambiental A). Ese porcentaje ha descendido hasta el 0,38% durante el mes de julio, ya con las cámaras de lectura de matrículas operativas para multar.

Sanciones al margen, el Consistorio ha constatado que de esos 42.000 vehículos de media que acceden a la ZBE a diario, unos 14.000 lo hacen para hacer uso de alguno de los aparcamientos que hay dentro de esta área, como el de la plaza de los Patines. Como curiosidad, también ha detectado que entran unos tres coches históricos. Al ser muy antiguos no pueden tener el distintivo medioambiental necesario, pero no lo necesitan mientras estén registrados.

Hay que recordar que se prevé un desarrollo por fases que progresivamente afectará a otros vehículos. De este modo, a partir del 1 de enero de 2027 solo podrán acceder a la ZBE los vehículos con distintivo ambiental C (vehículos y furgonetas de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015), ECO y cero emisiones.

A partir de 2030 se implementará una tercera fase en la que solo podrán circular los coches con distintivo ambiental ECO (híbridos enchufables con autonomía en modo eléctrico de menos de 40 km, híbridos no enchufables y vehículos propulsados por gas natural o gas licuado del petróleo) y 0 emisiones (eléctricos, híbridos enchufables con autonomía eléctrica de más de 40 km y vehículos de pila de combustible).

Llevar el distintivo en el coche no es obligatorio

No es necesario llevar la pegatina en el vehículo, pero sí es necesario conocer cuál es el distintivo ambiental de la DGT que tiene el coche para acceder a la cualquier ZBE. Se puede consultar el distintivo en el siguiente enlace. El sistema de lectura de matrículas tiene la relación de distintivo ambiental que corresponde a cada conductor.

Quien lo desee puede solicitar el distintivo online, a través de la web pegatinas-dgt.com, autorizada oficialmente por la DGT. En este caso, el precio de la pegatina es de 6,5 euros. Están impresas en papel oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En la web basta con añadir la matrícula del vehículo y aparece automáticamente la etiqueta medioambiental que le corresponde.

También puede solicitarse físicamente en las oficinas de Correos.