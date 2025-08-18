Més per Palma sobre el "abandono" de las salas de ensayo: “La ciudad necesita espacio para los músicos, no más excusas ni desinterés”

MÉS per Palma denuncia que el actual gobierno municipal del PP ha “abandonado durante dos años” las obras de las salas de ensayo públicas, un proyecto que se inició en la anterior legislatura de José Hila (PSOE) destinado a “dar respuesta a una necesidad histórica del sector musical de la ciudad”. Según ha denunciado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, “lo único que ha hecho” el gobierno de Jaime Martínez (PP), ha sido "rescindir el contrato de obras desde mayo de 2023”. Asimismo, Truyol ha añadido: “Palma necesita salas públicas, no más excusas”.

Por este motivo, la formación ecosoberanista ha exigido en un comunicado la “reactivación inmediata” del proyecto de las salas de ensayo públicas, así como “que el Partido Popular deje de utilizar la cultura como eslogan” y que empiece a intervenir “de verdad”.

Un proyecto “abandonado”

“Desde mayo de 2023 no se ha hecho ningún paso más, el PP solo ha rescindido el contrato de obras con la empresa adjudicataria”, ha criticado MÉS per Palma. Según ha explicado este partido, “la ejecución de las salas de ensayo avanzaba a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis de suministros”. El proyecto fue licitado a finales de 2019 y las obras empezaron a principios de 2020.

MÉS per Palma ha criticado que “desde que el PP gobierna, el proyecto ha sido abandonado completamente”, lo que supone un “problema grave para los músicos de Palma”. Este sector “hace años que reclama espacios asequibles para ensayar, teniendo en cuenta la falta de salas públicas en la ciudad”, han señalado desde MÉS per Palma.

“El modelo cultural del PP está vacío”

“Mientras se llenan la boca con la Capitalidad Europea de la Cultura, dejan abandonadas las creaciones culturales locales y a las personas que las hacen posibles”, ha denunciado la portavoz de MÉS per Palma. Este caso, según Truyol, “no es aislado”, pues “se suma a otros abandonos como el de Can Ribas”: “Esto demuestra que el modelo cultural del PP es propagandístico, está vacío y desvinculado de la realidad del sector”, ha criticado el partido en un comunicado.