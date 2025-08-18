Critican la instalación de las luces navideñas en Pere Garau cinco meses antes de las fiestas

Parece ser que la Navidad ya ha llegado a Pere Garau. Desde el pasado mes de julio, en plena estación estival, las luces navideñas envuelven las columnas de la plaça García Orell, popularmente conocida como la plaça Columnes. Esta decisión ha sido criticada por la asociación ARCA, en defensa del Patrimonio, y el colectivo de vecinos Flipau amb Pere Garau que han reclamado hoy al ayuntamiento de Palma en un comunicado que no se vuelvan a instalar las luces navideñas “durante tanto tiempo porque su efecto visual es negativo e innecesario”.

Según denuncian ambas entidades, los cables con bombillas LED envuelven las columnas de “arriba a abajo” de esta plaza del Eixample, “catalogada como un bien patrimonial”. Por este motivo, reclaman al consistorio que se “programe la decoración temporal navideña en los espacios protegidos de la ciudad de una forma mucho más ajustada” con tal de “garantizar la contemplación original el máximo tiempo posible”.

“Ruptura de la armonía estética del entorno urbano”

Arca y Flipau amb Pere Garau han lamentado que este adelanto en la colocación de las luces navideñas en plaça Columnes “permanece más de siete meses instalado, cuando tan solo se mantiene activa durante dos meses”. Igualmente, supone una “ruptura evidente de la armonía estética del entorno urbano”, han denunciado las asociaciones.

La plaça García Orell fue proyectada por Guillem Forteza en el año 1934. Es considerada una de las más emblemáticas y bellas de l’Eixample, cuyo valor estético pertenece a un conjunto arquitectónico catalogado como Bien de Interés Paisajístico y Ambiental. Por ello, según han manifestado las entidades, esta intervención afecta de forma “negativa e innecesaria” a la contemplación del conjunto patrimonial.