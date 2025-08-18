Conceden 40.000 euros a nueve taxis adaptados para personas con movilidad reducida

La Junta de Govern aprobó el jueves conceder subvenciones a nueve taxistas de Palma que han adquirido o adaptado vehículos accesibles adaptados para personas con discapacidad.

La convocatoria, que corresponde al ejercicio de 2023 pero con cargo a gastos realizados en 2022, se enmarca en «el esfuerzo del Ajuntament de Palma por apoyar al colectivo de taxis adaptados, después de que las convocatorias de los años 2022 y 2023 no se tramitaran durante la anterior legislatura», subrayó Cort.

Todas las solicitudes cumplían los requisitos y, dado que el presupuesto es de 40.000 euros, cada beneficiario recibirá 4.440 euros.