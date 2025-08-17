No tienen casa, pero viven entre nosotros. Las personas sin hogar en Palma se encuentran también en pleno centro turístico. Muchos duermen ahora, en verano, sobre improvisadas colchonetas hechas con cartones o con colchonetas hinchables que los turistas abandonan en la playa. Algunos incluso montan pequeñas tiendas de campaña cuando cae la noche. Durante el día deben esconder sus pertenencias. Si uno pasea por el centro con atención, ve por todas partes sus huellas.

El Ayuntamiento trata de alejarlos de la zona, cerrando lugares habituales para dormir, como la entrada cubierta al aparcamiento del Mercat de l’Olivar. Esto obliga a estas personas a buscar constantemente nuevos rincones donde poder descansar por la noche.

Comida y una escucha atenta

Cada martes por la noche, los voluntarios de la fundación Proyecto Encuentro visitan a las personas sin hogar en Palma, les llevan una comida y, sobre todo, les escuchan. La fundadora es la trabajadora social argentina Florencia Ruarte, a quien todos llaman Flor. Dirige el proyecto junto a su marido Gumersindo Cornejo, que durante el día trabaja en la Guardia Civil.

En medio, pero apartados: cómo sobreviven las personas sin hogar en el centro de Palma / MZ

En esta sofocante noche de julio, junto a los dos fundadores se reúnen cuatro voluntarios más en el punto de encuentro del Parc de Patines. Se forman tres equipos —nadie hace la ruta en solitario—. “Llegamos a donde podemos”, dice Cornejo mientras Flor reparte las bolsas de comida. La MZ se suma a los voluntarios Miguel Orlando Palacios (50) y José Sebastián Ríos (32) en su ruta por el centro. Llevamos cuatro bolsas con comida donada y preparada.

Dormir en bancos del parque

La primera parada es el Parc Llorenç Cerdà, cerca del instituto Ramon Llull en la Avinguda de Portugal. Allí está Arthur (63), sentado en un banco con un amigo. Es búlgaro y vive en la calle desde que el verano pasado perdió su trabajo en la construcción y no pudo pagar el alquiler. Se queja de un grupo que intentó robarle por la noche.

En otro banco, dos hombres de unos 40 años están a la sombra, con bolsas de basura negras colgadas en un árbol. Agradecen la ensalada de lentejas con arroz, una banana y una botella de agua fresca. Rechazan los cruasanes. Apenas hablan español.

Ayudar como forma de ayudarse

Miguel y José son argentinos. Miguel colabora con Proyecto Encuentro desde hace un año y medio: “Sé lo duro que es vivir en la calle”. Llegó engañado por promesas laborales y terminó durmiendo en un establo. Ahora tiene papeles, trabaja en una panadería y quiere ayudar.

José, que lleva solo un mes en la ruta, reconoce que estuvo a punto de regresar a Argentina. Hoy trabaja como pintor en Campos y vive en un piso compartido con cinco latinoamericanos.

Vivir a la intemperie, para disgusto de los vecinos

En el aparcamiento de La Misericòrdia vive un grupo de ocho hombres. Eduardo, nacido en El Terreno, explica: “Somos seis españoles y dos musulmanes, sin problemas. Pero a veces viene otra gente y hay líos, y entonces llega la policía y nos echa”. Lleva allí desde octubre.

Ahora temen por las quejas vecinales: “Dicen que vivimos en condiciones indignas, pero en la Casa de Familia no aguantaba más. Cuatro de nosotros venimos de allí”.

De noche, todos los gatos son pardos

En la calle peatonal Sindicat duermen muchas personas en portales. Gabriel (62) cena frente a una tienda cerrada: alubias blancas con tomate. Cobra 640 euros de ayuda social y no puede pagar alquiler. Acepta un bocadillo de atún “para el desayuno”.

Cerca, en un matorral protegido por un muro, duerme Gurro (55), que agradece el bocadillo: “Con el estómago lleno se duerme mejor”.

En la Plaça de l’Olivar, Henry ha montado una tienda de campaña junto a un quiosco. Preguntan por Javier, ecuatoriano, que finalmente encuentran durmiendo en la entrada del mercado. Miguel le anima: “No pierdas la esperanza. Habla con Flor mañana en los Capuchinos”.

Una gota en el océano

En el Carrer del Bastió d’en Sanoguera, frente a la Plaça d’Espanya, está el convento de los Capuchinos, donde reparten bocadillos cada mañana. Desde hace poco, Flor Ruarte atiende allí dos veces al mes a personas sin hogar, sin cita previa.

“Es un comienzo”, dice Flor. “Aún no tenemos oficina propia, todo es con donaciones y no nos alcanza para alquilar un local. La consulta siempre está llena”.

Problemas diversos

Flor ayuda a tramitar documentos, conseguir alojamiento o trabajo. Las trabas burocráticas son “enormes”. Ese día, el primero en llegar es Gonzalo, español, que volvió a la calle tras perder su empleo.

“A veces me voy a casa con un sabor amargo porque no está en mis manos ayudar más”, reconoce Flor. “Los recursos existen, pero no llegan a la gente. No puedo quedarme de brazos cruzados”.