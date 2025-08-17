Ejecutan la restauración y limpieza de la muralla exterior del Baluard del Príncep

El Ayuntamiento de Palma está ejecutando estas últimas semanas trabajos de limpieza, conservación y restauración en el tramo de la muralla de Palma correspondiente a la zona de Es Baluard del Príncep. Se trata de una intervención que se ejecuta por fases desde 2021 y que se extiende a toda la fortificación renacentista.

Las actuaciones incluyen principalmente la eliminación de vegetación mediante el uso de productos fitosanitarios autorizados por la Comisión del Centro Histórico, «seleccionados cuidadosamente para garantizar la protección estructural de la muralla, respetando su valor patrimonial», subraya el área de Infraestructuras del Consistorio.

Además de la limpieza, se están llevando a cabo trabajos de restauración y mantenimiento, como la reparación de juntas con mortero especializado y la sustitución de piezas deterioradas por bloques nuevos de marés.

Una vez concluidas las intervenciones en esta zona, está previsto continuar en el tramo correspondiente a la muralla de Ses Voltes y el Palacio Episcopal. Previsiblemente esa nueva fase tendrá lugar a partir de finales de septiembre o principios de octubre.

Contrato hasta el 30 de noviembre

Estas actuaciones forman parte del contrato mixto de obras y servicios adjudicado por el Ayuntamiento de Palma a la empresa Refoart, S.L., que contempla la limpieza, restauración, mantenimiento y conservación de la muralla de Palma, desde los jardines de s’Hort del Rei hasta Es Baluard des Príncep, así como de varios edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC).

El contrato, en vigor desde junio de 2021 y con una prórroga en vigor hasta el próximo 30 de noviembre, incluye la ejecución de diferentes actuaciones como la aplicación de productos fitosanitarios para eliminar vegetación invasiva; retirada de pintadas vandálicas, con una media de quince intervenciones mensuales; y la restauración de la cantería de marés mediante la reposición de piezas y reconstrucción de juntas.