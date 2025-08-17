Baluard del Príncep: Un patrimonio castigado por el vandalismo y la suciedad

La basura y el vandalismo siguen presentes en el Baluard del Príncep, un valioso patrimonio cuya rehabilitación integral se paralizó en 2022 por la quiebra de la constructora. En ese momento quedaba únicamente un 5% de los trabajos por concluir, pero desde entonces no ha habido ningún avance y este tramo de la muralla renacentista ha sido castigado por el vandalismo, suciedad y diversos episodios de okupaciones.

El Ayuntamiento de Palma asegura que no tiene margen de maniobra porque esa parte de la muralla es competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y por tanto la administración competente para adjudicar de nuevo los trabajos.

La basura y las malas hierbas ganan terreno. / A. B. Muñoz

La muralla exterior ha sido objeto de trabajos de limpieza y restauración, pero en la parte que no está a la vista de la mayoría de los ciudadanos se acumula la basura. Del mismo modo, tal como se aprecia en las imágenes tomadas el pasado jueves, vuelve a haber señales de presencia humana.

Restos de hogueras

Este mes de febrero el Ayuntamiento logró que se marcharan un grupo de diez personas que se instalaron ilegalmente en un espacio del Baluard del Príncep aprovechando la paralización de las obras. Sin embargo, todo indica que el recinto ha vuelto a ser okupado, al menos recientemente.

También hay restos de hogueras y cristales rotos dispersos por todas partes mientras las malas hierbas ganan terreno.