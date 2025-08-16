El Molinar rinde homenaje a su patrona, la Verge del Remei

El barrio del Molinar, en Palma, celebró ayer con gran devoción la festividad de su patrona, la Verge del Remei, en el marco de una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Cada 15 de agosto, vecinos y visitantes se reúnen para rendir homenaje a esta figura religiosa que, desde hace generaciones, simboliza protección y fe, especialmente entre la comunidad marinera del barrio.

La jornada festiva comenzó por la mañana con la misa mayor en la iglesia parroquial, un acto solemne que reunió a numerosos feligreses. Durante la ceremonia, se rindió homenaje tanto a la Virgen como a los pescadores del Molinar que en el pasado solían encomendarse a ella antes de salir al mar.

Sin embargo, el acto más esperado llegó por la tarde. Así, la tradicional procesión partió de la parroquia entre aplausos y emoción. La imagen de la Verge fue acompañada por música, un animado pasacalles y un nutrido grupo de vecinos, en un ambiente cargado de fervor y alegría. Durante el recorrido, que se dirigió hacia el Portitxol, se realizaron paradas para que los porteadores pudieran turnarse en la tarea de llevar a la Virgen a hombros.

Barca

Uno de los momentos más simbólicos se vivió cuando la comitiva se preparó para embarcar a la Verge en una barca, en recuerdo de la vinculación del barrio con el mar. En este punto, algunos de los presentes se quejaron de que salió muy tarde en barca, ya que apenas se podía apreciar. No obstante, la patrona siguió su travesía hasta el Club Marítimo del Molinar de Llevant, desde donde fue llevada de nuevo a la iglesia, donde descansará hasta el próximo año.

Las fiestas fueron organizadas por la Cofradía del Remei, el Club Náutico del Portitxol, la asociación de vecinos del Molinar y la asociación de la tercera edad del barrio. Estas entidades, junto a la participación activa del vecindario, mantienen viva una tradición que va más allá del aspecto religioso: es un símbolo de identidad, memoria y unidad para toda la comunidad.

La Verge del Remei sigue siendo un referente espiritual y cultural para el Molinar, y su festividad, una expresión viva del alma de este histórico rincón de Palma.

La celebración de la Verge del Remei es mucho más que una procesión o una misa: es una expresión colectiva del alma de un barrio que, año tras año, reafirma su compromiso con sus raíces y su historia. En tiempos donde muchas tradiciones tienden a diluirse, el Molinar demuestra mantener vivas las costumbres.