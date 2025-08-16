Manolo Gómez, presidente de la asociación Amics del Museu Marítim: «Disponer de todo el patrimonio que se ha perdido ayudaría a reconstruir nuestra relación con el mar»

¿Vive Palma mirando al mar?

Si solamente fuera Palma ya me daría por satisfecho. Pero no, prácticamente toda la isla ha vivido, en cuanto a valorar el patrimonio, de espaldas al mar. Es una cuestión histórica, de la que no es ajeno el peligro que representaban las incursiones corsarias. Mire la cantidad de fiestas que tenemos en las que se recuerdan esos ataques. Y por otra parte observe también cómo los pueblos que tienen puerto de mar, a excepción de Palma, están a kilómetros de la costa. El pueblo y el puerto no estaban juntos. Los mallorquines del pasado valoraban más el campo que el mar, hecho que ayuda a explicar la enorme pérdida y deterioro de un patrimonio marítimo muy valioso.

¿Quién vivía en las riberas?

La mayoría eran las familias de los trabajadores del mar, capitanes de barco, pescadores y Mestres d’aixa.

Ha citado a los corsarios, ¿era Mallorca parte de una ruta corsaria?

Por supuesto. Y le diré más, Mallorca tenía a sus propias naves corsarias, con uno de los nombres más importantes del corsarismo español, el Capità Barceló o Capità Toni, que después pasó a formar parte del ejército, llegando a ser teniente general de la Armada. Su padre tenía la concesión del barco correo de Palma a Barcelona, que era un xabec, un tipo de embarcación de vela latina muy frecuente en el siglo XVIII. Con estos antecedentes, Toni Barceló obtuvo los permisos reales para ejercer como corsario.

¿Permisos para ejercer como corsario?

Sí, pues lo que distinguía al corsarismo de la piratería era la legalidad. Los corsarios podían actuar en nombre del rey a la hora de defender las costas y las embarcaciones de los ataques enemigos. Los corsarios tenían unos poderes otorgados por la corona.

¿Y qué barcos utilizaban los corsarios?

Por regla general el xabec, de origen norteafricano. Pero al llegar a Mallorca sufrió algunos cambios, como la ampliación a tres velas, que lo hacían muy rápido y fácil de maniobrar.

¿Qué embarcaciones típicamente mallorquinas existen?

Prácticamente en todo el Mediterráneo encontramos embarcaciones similares, como el propio llaüt, una embarcación con dos puntas, cosa que le permite una gran navegabilidad.

De madera, supongo.

Antes sí, ahora ya los materiales son más diversos como el plástico o la fibra de vidrio. Pero antiguamente existían en la isla talleres de Mestres d’aixa en los que se construían de manera artesanal todas las barcas de madera.

¿Cómo se llegaba a ser Mestre d’aixa?

Pues trabajando primero como mozo y pasando por las distintas responsabilidades, aprendiendo sobre la marcha hasta que podías montar, si querías, tu propio taller. No había escuelas propiamente dedicadas a este oficio.

Hablemos de patrimonio.

Un tema largo y para debatir. Hasta hace muy poco, todos los elementos relacionados con el mar eran poco o nada valorados. Lo que se ha perdido es irrecuperable y ya le digo, de un valor incalculable. Y no me refiero solamente a embarcaciones, sino también a documentos, cartas de navegación, cuadernos de anotaciones, elementos personales de las tripulaciones, anclas y muchos otros enseres que no se sabe cómo han desaparecido. Yo mismo he sido testigo de cómo se han lanzado a la basura bibliotecas enteras de temas marineros. Disponer de todo el patrimonio que se ha perdido ayudaría a reconstruir nuestra relación con el mar. Hago mía la frase de Enric García, director del Museu Marítim de Barcelona: «No es el casco, sino lo que lleva dentro lo que proporciona el ADN de una embarcación». Y, a pesar de todo, le diré que en Mallorca todavía se ha conservado más que en otras zonas de la península, pues el hecho de tener puertos construidos hacía que las embarcaciones no quedaran varadas en las playas como en Cataluña o Valencia.

¿Cuál es la embarcación hecha en Mallorca más antigua que se conserva?

Un pailebote de 1856, Isla Ebusitana, botado en Palma y construido con madera mallorquina de pino y roble. Sigue en uso, pero no en la isla. También tenemos el Rafael Verdera, hecho en Ibiza a finales del siglo XIX y que ahora está en Palma. Luego están las barques de bou, que las más antiguas son el Sant Isidre, el Rafael, el Valldemossa y La Balear.

Ha hablado de llaüts, ¿y las pasteras?

Curiosa barca, la pastera, que se construía con los restos de maderas que sobraban en la construcción de un llaüt. En Santa Catalina de Palma había muchas, salidas de los astilleros colindantes. Se utilizaban para pescar en la bahía o pasear. Hoy quedan muy pocas, seis como mucho. En Palma dos, en el Museu Marítim. Curiosamente no hace mucho hemos conocido la existencia de una que todavía está en uso, pero es una rareza, que ojalá se diera en más ocasiones. Hoy para ver barcas de madera hechas en talleres de Mallorca debes ir al campo, pues en algunas fincas es donde se guardan algunos llaüts que ya no se utilizan, pero que son parte del patrimonio que no se ha destruido.

¿Qué piensa cuando ve que se destruyen embarcaciones de madera?

Una tristeza inmensa. Y hace años incluso vi algunos foguerons en los que se quemaban llaüts de hace más sesenta años. Las hogueras de Sant Antoni y Sant Sebastià han convertido en cenizas algunos elementos patrimoniales. Por suerte la cosa ha cambiado y si alguien tiene una barca histórica la pone a disposición de nuestra asociación y procuramos conservarla llevándola, de momento, a las cuevas de Bellver, que nos ha cedido el Ayuntamiento de Palma. Por ahora hemos conseguido que se conserven al menos un ejemplar de cada tipo de embarcación tradicional de la isla.