Cort renuncia a construir en el suelo rústico de todos los núcleos tradicionales de Palma

No habrá cemento en el suelo rústico de ninguno de los núcleos tradicionales de Palma. El alcalde Jaime Martínez descartó el miércoles crecimientos urbanísticos en las áreas de transición que rodean a Son Sardina y Establiments. Pero la intención del Consistorio es renunciar a esa posibilidad en el resto de los barrios tradicionales amenazados por el decreto urbanístico del Govern aprobado el 7 de julio en el Parlament.

El Plan General de Palma incluye dieciséis de estos llamados núcleos tradicionales. Es decir, barrios que hace más de un siglo crecieron fuera de las murallas de la ciudad al calor de la actividad agrícola, industrial o como lugares de veraneo de los palmesanos. Los que incluyen suelo rústico susceptible de ser edificado, además de Son Sardina y Establiments, son el Secar de Real, Son Roca, es Pil.larí, s’Aranjassa, Sant Jordi y sa Casa Blanca.

Suman decenas de hectáreas de áreas de transición que, aseguran fuentes del Ayuntamiento de Palma, quedarán libres de las grúas. Los vecinos de estos enclaves, dominados por las viviendas unifamiliares en entornos agrícolas, habían hecho sonar las alarmas por la posibilidad de que se construyeran edificios plurifamiliares que hubiesen creado un impacto de enorme calado.

«No se va a construir en los núcleos tradicionales», subrayan desde el Consistorio. También se incluirían barrios como Son Ferriol, s’Hostalot o Son Anglada, que aunque no tienen la consideración de ‘tradicionales’ en el Plan General, comparten similitudes.

Otra cosa es lo que pueda suceder con otras áreas de transición más incrustadas en la ciudad y que limitan con suelos urbanos en los que los edificios de varias plantas son habituales. Por ejemplo Son Ximelis o Son Cladera, barrios en los que también hay suelos urbanos todavía por construir, o sa Indioteria, junto al Polígono de Son Castelló. O Ses Cadenes, en el extremo oriental de s’Arenal.

«No lo tenemos en nuestra hoja de ruta», manifiestan en el Consistorio sobre la posibilidad de construir en esos enclaves. Pero no lo descartan con rotundidad.

Pendientes de Vox

En el PP miran de reojo a Vox. Si este partido presentara una iniciativa al respecto, la estudiarían. Por ahora la formación que lidera Fulgencio Coll en Palma tampoco ha mostrado ningún entusiasmo por construir en las áreas de transición, al menos hasta haber agotado primero todo el suelo urbano del municipio.Pero no se cierra a nada.

Solo la oposición de izquierdas censura esta posibilidad. El PSOE y Més per Palma han cuantificado en algo más de seiscientas las hectáreas de áreas de transición susceptibles de ser edificadas en todo el municipio gracias al decreto urbanístico del Govern. Un discurso alimentado en buena medida por el silencio del PP que, en público, se ha mostrado deliberadamente ambiguo al hablar de esta cuestión.

Martínez rompió el miércoles esta regla al descartar pisos en el suelo rústico de Son Sardina y Establiments. Tampoco se levantarán en el resto de núcleos tradicionales, pero sigue habiendo decenas de hectáreas expuestas.