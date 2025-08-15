La Policía Local vigila que las calesas no circulen por el centro de Palma ante el calor extremo
El Ayuntamiento recuerda que este transporte recrativo está prohibido en caso de alerta por altas temperaturas como sucede hoy para preservar el bienestar de los caballos
La Policía Local vigila durante el día de hoy que las calesas no circulen por el centro de Palma ante la ola de calor que se vive en la ciudad. En este sentido, se han apreciado algunos caballos alrededor de las 11:00 de la mañana, pero a Cort no le consta ninguna denuncia en relación con la circulación de dichas calesas.
Cabe recordar que cuando se declara la alerta amarilla por altas temperaturas, los agentes activan el protocolo específico de control de circulación de este transporte recreativo. Esto implica que las unidades ya están avisadas y realizan tareas de vigilancia en diferentes zonas de la ciudad, según determinan desde el Consistorio. Así, desde el Ayuntamiento confirman que por el momento no les consta ninguna denuncia durante la jornada de hoy.
Durante episodios de calor extremo, la normativa municipal prohíbe la circulación de calesas con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de los animales. El cumplimiento de esta normativa es una responsabilidad compartida y esencial por garantizar la protección de los caballos, especialmente en situaciones de altas temperaturas.
