Cort elimina la hierba de un solar de Son Gibert y los vecinos piden que limpie la basura que ha aflorado
La densa vegetación escondía una importante acumulación de desperdicios dispersos por todo este suelo de titularidad municipal
La hierba ha dado paso a la basura. Vecinos de Son Gibert celebran que el Ayuntamiento haya eliminado la vegetación seca que había crecido en un solar municipalsituado junto al aparcamiento del Camí Salard y que entrañana un riesgo de incendio debido a las altas temperaturas. Sin embargo, ahora ha florecido la suciedad.
La densa vegetación escondía una importante acumulación de basura dispersa por todo el solar, por lo que los vecinos reclaman ahora al Consistorio que se haga cargo de su limpieza.
Latas y basuras de plástico
Por toda la parcela se dispersan envases, latas de bebidas vacías, bolsas de plástico y todo tipo de desperdicios. Desde el col·lectiu Embat lamentan que el Ayuntamiento de Palma se limitara a cortar la hierba y haya obviado la suciedad dispersa por todo este suelo de titularidad municipal.
