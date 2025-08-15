La Biblioteca de Cort reabre este lunes tras la rehabilitación del suelo
Los trabajos de reparación han contado con una inversión de 4.500 euros
La Biblioteca de Cort abrirá nuevamente sus puertas al público este lunes, tras la finalización de las obras de rehabilitación del suelo de parquet.
Los trabajos han contado con una inversión de 4.500 euros y han abarcado una superficie total de 140 metros cuadrados. Esta actuación ha permitido renovar el pavimento, mejorando su estado y creando un espacio más cómodo y agradable para los usuarios. Una vez concluidas las obras, se ha realizado una limpieza exhaustiva de todo el recinto y se ha recolocado todo el mobiliario y los equipos informáticos correspondientes, a fin de garantizar una experiencia óptima a quienes visitan y hacen uso de este espacio.
De este modo, la Biblioteca de Cort retomará su horario habitual a partir del próximo 18 de agosto, siendo éste de lunes a viernes, de 08.30 a 20.30 horas, y los sábados de 09.00 a 13.00 horas (con sábados cerrados durante los meses de julio y agosto).
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?
- Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
- El alcalde de Palma se compromete a no construir en suelo rústico en Son Sardina: 'Los vecinos han sido engañados
- El nuevo presidente de los vecinos de Son Gotleu: «Para ver presencia policial, tiene que haber sangre en el suelo»
- Palma quiere relanzar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut con un gran concierto en el Parc de la Mar
- Dejan bolsas de basura en la calle porque Emaya ha desplazado los contenedores 'a más de doscientos metros
- Un informe advierte de que los megacruceros ponen en riesgo la seguridad del puerto de Palma