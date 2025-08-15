La Biblioteca de Cort reabre este lunes tras la rehabilitación del suelo

Los trabajos de reparación han contado con una inversión de 4.500 euros

Unos estudiantes en la Biblioteca de Cort.

Unos estudiantes en la Biblioteca de Cort. / .

La Biblioteca de Cort abrirá nuevamente sus puertas al público este lunes, tras la finalización de las obras de rehabilitación del suelo de parquet.

Los trabajos han contado con una inversión de 4.500 euros y han abarcado una superficie total de 140 metros cuadrados. Esta actuación ha permitido renovar el pavimento, mejorando su estado y creando un espacio más cómodo y agradable para los usuarios. Una vez concluidas las obras, se ha realizado una limpieza exhaustiva de todo el recinto y se ha recolocado todo el mobiliario y los equipos informáticos correspondientes, a fin de garantizar una experiencia óptima a quienes visitan y hacen uso de este espacio.

De este modo, la Biblioteca de Cort retomará su horario habitual a partir del próximo 18 de agosto, siendo éste de lunes a viernes, de 08.30 a 20.30 horas, y los sábados de 09.00 a 13.00 horas (con sábados cerrados durante los meses de julio y agosto).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
  2. Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?
  3. Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
  4. El alcalde de Palma se compromete a no construir en suelo rústico en Son Sardina: 'Los vecinos han sido engañados
  5. El nuevo presidente de los vecinos de Son Gotleu: «Para ver presencia policial, tiene que haber sangre en el suelo»
  6. Palma quiere relanzar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut con un gran concierto en el Parc de la Mar
  7. Dejan bolsas de basura en la calle porque Emaya ha desplazado los contenedores 'a más de doscientos metros
  8. Un informe advierte de que los megacruceros ponen en riesgo la seguridad del puerto de Palma

La EMT refuerza sus servicios para el partido entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona de este sábado

La EMT refuerza sus servicios para el partido entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona de este sábado

Cort elimina la hierba de un solar de Son Gibert y los vecinos piden que limpie la basura que ha aflorado

Cort elimina la hierba de un solar de Son Gibert y los vecinos piden que limpie la basura que ha aflorado

Palma quiere relanzar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut con un gran concierto en el Parc de la Mar

Palma quiere relanzar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut con un gran concierto en el Parc de la Mar

Cort adjudica al Grup Trui el diseño de la cabalgata de los Reyes Magos de Palma hasta 2028 

Cort adjudica al Grup Trui el diseño de la cabalgata de los Reyes Magos de Palma hasta 2028

El Grupo Capuccino abrirá un bar en el Casal Solleric que contará con una terraza para 69 personas en el Born

El Grupo Capuccino abrirá un bar en el Casal Solleric que contará con una terraza para 69 personas en el Born

La Federació de Veïns de Palma reclama a Cort que proteja todo el suelo rústico además de Son Sardina y Establiments

La Federació de Veïns de Palma reclama a Cort que proteja todo el suelo rústico además de Son Sardina y Establiments

Nuevos cortes de tráfico para acceder al Puerto de Palma a partir del lunes

Nuevos cortes de tráfico para acceder al Puerto de Palma a partir del lunes

Denuncian suciedad y robos en un aparcamiento público junto a la playa de Cala Major

Denuncian suciedad y robos en un aparcamiento público junto a la playa de Cala Major
Tracking Pixel Contents