Palma quiere relanzar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut con un gran concierto en el Parc de la Mar

Palma organizará unas 'fiestas de verano' que pretenden rivalizar con las de Sant Sebastià, que se celebran en pleno invierno. La Junta de Govern extraordinaria ha aprobado este jueves adjudicar a Mallorca Live Music S.L. la organización del concierto de gran formato que se celebrará en el marco de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciudad. Este espectáculo será el plato fuerte de unas celebraciones que se tendrán lugar entre los días 5 y 8 de septiembre e incluirán actividades "lúdicas y religiosas".

El contrato, valorado en 332.750 euros (IVA incluido), incluye tanto la contratación artística como la infraestructura técnica y logística necesaria. De este modo, en breve se conocerá el nombre del grupo o artistas que protagonizarán este concierto.

El concierto tendrá lugar el sábado 6 de septiembre en el Parc de la Mar, en el marco de la programación que el Ayuntamiento de Palma ha organizado para conmemorar esta festividad junto a la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma.

La segunda teniente de alcalde y regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, ha subrayado este jueves que desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno ha manifestado su compromiso con la recuperación y puesta en valor de las tradiciones locales. "Con esta iniciativa reforzamos el programa de fiestas de la patrona de Palma, que durante años había quedado en un segundo plano", ha manifestado.

En esta misma línea, Roca ha anunciado que la Junta de Govern también ha aprobado declarar las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut 2025 como de interés público municipal, reconociendo así su valor cultural y social.

Programa de actos

En los próximos días el Consistorio presentará el programa de actos. En 2024 estas fiestas ya recibieron un impulso con una serie de actividades que fueron más allá de la tradicional ofrenda floral que se realiza en la parroquia de Sant Miquel. Una de las grandes apuestas fue un festival de música en la plaza del Olivar a cargo del DJ Juan Campos. También hubo una gran fiesta infantil en el Parc de Sa Riera.

El Ayuntamiento de Palma pretende recuperar y revitalizar esta festividad "no solo con el objetivo de conservar las tradiciones, sino también fomentar la participación activa del tejido asociativo".

Sant Sebastià 2026

Por su parte, la Junta de Govern también ha iniciado el expediente para la contratación de artistas de cara a las próximas fiestas de Sant Sebastià. Con un presupuesto de algo más de 450.000 euros, en 2026 también se arrancará con un concierto en la plaza España, una de las novedades del año pasado. Del mismo modo, habrá dos tardeos en la plaza Major y en la plaza Joan Carles I.

La Revetlla, el 19 de enero, incluirá cuatro conciertos en la plaza España, Cort, plaza Major y Joan Carles I.