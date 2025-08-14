Nuevos cortes de tráfico para acceder al Puerto de Palma a partir del lunes
Esperan que las obras duren hasta el próximo 15 de septiembre
A partir del próximo lunes, 18 de agosto, se establecerá un desvío temporal del tráfico en los accesos a las estaciones marítimas del puerto de Palma, que se prolongará durante aproximadamente cuatro semanas --hasta el 15 de septiembre--.
Así lo ha informado este jueves la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que ha explicado que esta medida es necesaria "para ejecutar los trabajos de acondicionamiento de los accesos, superficies y viales en los muelles de Ponent y Paraires del puerto".
Durante este periodo, la entrada de vehículos deberá realizarse por el acceso de Portopí, circulando por delante de las estaciones marítimas número 3 y número 2. La salida se mantendrá por el acceso actual hacia la avenida Gabriel Roca, alternando el carril de salida "según el avance de las obras". Asimismo, la parada de autobuses de la EMT se ubicará provisionalmente en el carril derecho del vial de entrada, entre las estaciones marítimas número 3 y número 2.
