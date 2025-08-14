El Grupo Capuccino abrirá un bar en el Casal Solleric que contará con una terraza para 69 personas en el Born
Cort aprueba la adjudicación por un canon de 300.000 euros y una duración de cuatro años
La Junta de Govern ha aprobado este jueves la adjudicación del contrato de concesión del espacio del bar del Casal Solleric a la empresa Cappuccino Born SL, por un canon anual de 300.000 euros (sin IVA). La duración del contrato será de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro años más. En cambio la licitación de la tienda-librería ha quedado desierta.
Con esta adjudicación, "se recupera un servicio clave dentro de este emblemático equipamiento cultural, en respuesta a la creciente afluencia de visitantes, que no ha dejado de aumentar en los últimos años gracias a la diversidad y calidad de la programación cultural del Casal Solleric", ha subrayado la regidora Lourdes Roca. El objetivo es mejorar la experiencia del público y aumentar su grado de satisfacción durante la visita.
El Casal Solleric es un edificio histórico protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), construido en el siglo XVIII y adquirido por el Ayuntamiento de Palma en 1975 para su uso como centro artístico. Actualmente, es uno de los espacios culturales de referencia en la ciudad.
El nuevo bar estará situado en una de las zonas más transitadas de Palma, el Passeig del Born, y contará con una terraza de 32 metros cuadrados con un aforo total de 69 personas. Además, dispone de salida de humos, lo que permitirá ofrecer un servicio de bebidas y comidas, tanto frías como calientes.
La librería queda desierta
La licitación de la tienda-librería, que lleva cerrada desde 2014, ha quedado desierta. En su día basó su oferta en bibliografía de arte y diseño contemporáneo, además de colecciones editadas por el Ayuntamiento por las exposiciones temporales que se organizan en el Casal Solleric. Su espacio es de 47,61 metros cuadrados.
