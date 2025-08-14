La Federació de Veïns de Palma reclama a Cort que proteja todo el suelo rústico además de Son Sardina y Establiments

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma ha exigido al Ayuntamiento de Palmaque proteja del ladrillo todo el suelo rústico del municipio, no solo el de Son Sardina y en Establiments, tal como anunció el alcalde Jaime Martínez el miércoles. "Nos alegramos sinceramente de que el alcalde haya decidido tranquilizar a los vecinos de estos dos núcleos. "Nos alegramos de que estos barrios, supuestamente 'engañados' por la oposición, finalmente hayan sido informados de que sus temores eran infundados. Nos alegramos porque nuestro objetivo no es tener razón sino proteger los barrios y el suelo rústico y darle al urbanismo una dimensión más humana y menos especulativa", ha expresado la Federació en un comunicado.

"Pero recordemos que los otros barrios de Palma con áreas de transición están esperando que también se deshagan los supuestos 'engaños de la oposición' y se apruebe en el pleno de septiembre que Palma no desarrollará ninguna de las áreas de transición mientras haya suelo urbanizable disponible. Esto es una cosa que ya hemos pedido en el pleno de julio, en los medios de comunicación y por escrito formal dirigido al Ayuntamiento", ha reivindicado.

Del mismo modo, los vecinos han vuelto a reclamar al Consistorio que les haga partícipes de este tipo de decisiones: "También es hora de insistir en que el movimiento vecinal es mayor de edad, su función no es legitimar a nadie y no necesita ser tutelado para interpretar decisiones políticas y posicionarse frente a la realidad. No somos entidades subordinadas al mercadeo de votos de nadie. Sacamos nuestras propias conclusiones, coincidan o no coincidan con quien gobierna o con quien está en la oposición en cada momento y el que nos une es la defensa de los intereses comunes de la mayoría social de nuestros barrios".

En este punto la Federació ha insistido en que los barrios están en "alerta máxima" ante el contenido de las normativas aprobadas y sus efectos sobre el territorio. Y ha planteado una serie de interrogantes: "¿Hay barrios en los que sí se desarrollarán las áreas de transición? ¿Cuáles son estos barrios y cuáles los criterios para su selección? ¿Qué entiende Cort por proceso participativo? ¿Participación en qué y cómo?".

"Primero se decide y después se habla de participación"

La Federació espera que lo referente a las áreas de transición no siga el mismo camino que los solares municipales afectados por el plan de choque de vivienda, en los que "primero se decide y después se dice que habrá participación". O como en los talleres sobre participación en urbanismo que se hicieron al principio de la legislatura, "de los que no se han cumplido ni las propuestas ni las mínimas expectativas anunciadas".

Finalmente, los vecinos señalan que "el debate en materia de vivienda y urbanismo está abierto y no podemos bajar la guardia porque sabemos, por experiencia, que el mercado no va a resolver el problema y la vivienda deja de ser un derecho cuando se transforma en una mera mercancía en manos de mercaderes que sólo buscan el máximo beneficio ya los que esta isla y esta población le importamos muy poco o nada". Y concluyen que "alimentar su avaricia no hará que cambien su naturaleza, como mucho obtendremos limosnas y miguitas de pan".