Denuncian suciedad y robos en un aparcamiento público junto a la playa de Cala Major
La basura se acumula en un solar de titularidad municipal utilizado por residentes, trabajadores y usuarios del arenal: "Parece un vertedero"
Un aparcamiento próximo a la playa de Cala Major "parece un vertedero". Usuarios de este espacio de titularidad municipal denuncian el "inadmisible" estado en el que se encuentra un solar utilizado por residentes, trabajadores y ciudadanos que acuden al arenal, muy concurrido en verano.
Tal como se aprecia en las imágenes, la basura se acumula junto a los vehículos. También hay una importante cantidad de cristales, consecuencia de robos en los coches. "Los trabajadores de la zona aparcamos allí y sentimos miedo de volver a nuestro vehículo y que hayan forzado o roto los cristales", señala un usuario, al tiempo que lamenta la suciedad generalizada. "También está lleno de coches de alquiler que van a la playa. ¿Esta es la imagen que queremos dar a los tutistas?", se pregunta.
Robos en el aparcamiento y en la playa
Del mismo modo, lamenta que en este aparcamiento "merodean las mismas personas que roban a los bañistas en la playa" y señala que se está planteando poner una cámara en el coche.
Dadas las circunstancias, reclama que los trabajadores de la zona tengan algún descuento en la zona ORA para poder aparcar en la calle.
