Denuncian suciedad y robos en un aparcamiento público junto a la playa de Cala Major

La basura se acumula en un solar de titularidad municipal utilizado por residentes, trabajadores y usuarios del arenal: "Parece un vertedero"

La basura se acumula en el solar junto a la playa de Cala Major.

La basura se acumula en el solar junto a la playa de Cala Major. / DM

Redacción Palma

Palma

Un aparcamiento próximo a la playa de Cala Major "parece un vertedero". Usuarios de este espacio de titularidad municipal denuncian el "inadmisible" estado en el que se encuentra un solar utilizado por residentes, trabajadores y ciudadanos que acuden al arenal, muy concurrido en verano.

Tal como se aprecia en las imágenes, la basura se acumula junto a los vehículos. También hay una importante cantidad de cristales, consecuencia de robos en los coches. "Los trabajadores de la zona aparcamos allí y sentimos miedo de volver a nuestro vehículo y que hayan forzado o roto los cristales", señala un usuario, al tiempo que lamenta la suciedad generalizada. "También está lleno de coches de alquiler que van a la playa. ¿Esta es la imagen que queremos dar a los tutistas?", se pregunta.

Incívicos también depositan escombros de obra.

Incívicos también depositan escombros de obra. / DM

Robos en el aparcamiento y en la playa

Del mismo modo, lamenta que en este aparcamiento "merodean las mismas personas que roban a los bañistas en la playa" y señala que se está planteando poner una cámara en el coche.

Dadas las circunstancias, reclama que los trabajadores de la zona tengan algún descuento en la zona ORA para poder aparcar en la calle.

Suciedad dispera por el solar.

Suciedad dispera por el solar. / DM

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
  2. Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?
  3. Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
  4. El nuevo presidente de los vecinos de Son Gotleu: «Para ver presencia policial, tiene que haber sangre en el suelo»
  5. Un informe advierte de que los megacruceros ponen en riesgo la seguridad del puerto de Palma
  6. Cargas policiales y una detenida en la concentración antitaurina por la corrida de toros en El Coliseo Balear de Palma
  7. La Fundación Franz Weber exige retirar la asignación 'Ciudad Amiga de la Infancia' de Palma tras la asistencia de menores a la corrida de toros
  8. Nuevo mural de la artista Carolina Adán Caro en el espigón de El Molinar

Denuncian suciedad y robos en un aparcamiento público junto a la playa de Cala Major

Denuncian suciedad y robos en un aparcamiento público junto a la playa de Cala Major

El alcalde de Palma se compromete a no construir en suelo rústico en Son Sardina: "Los vecinos han sido engañados"

El alcalde de Palma se compromete a no construir en suelo rústico en Son Sardina: "Los vecinos han sido engañados"

Los críticos del decreto que permite construir en rústico desconfían del alcalde: “Hasta que no se derogue la ley no estaremos tranquilos”

Los críticos del decreto que permite construir en rústico desconfían del alcalde: “Hasta que no se derogue la ley no estaremos tranquilos”

¿Qué son los vehículos ‘tuk tuk’ que proliferan en Palma actuando como taxis ilegales?

¿Qué son los vehículos ‘tuk tuk’ que proliferan en Palma actuando como taxis ilegales?

Gran redada contra la venta ilegal en s'Hort del Rei, en Palma

Gran redada contra la venta ilegal en s'Hort del Rei, en Palma

Cort adquirirá el solar de Can Pesquet para crear una plaza, un casal y un aparcamiento en Son Sardina

Cort adquirirá el solar de Can Pesquet para crear una plaza, un casal y un aparcamiento en Son Sardina

Denuncian e inmovilizan un 'tuk tuk' en Palma que operaba sin licencia

Denuncian e inmovilizan un 'tuk tuk' en Palma que operaba sin licencia

Més per Palma denuncia que el PP sigue sin pagar las ayudas a las 'escoletes' con el curso ya terminado

Més per Palma denuncia que el PP sigue sin pagar las ayudas a las 'escoletes' con el curso ya terminado
Tracking Pixel Contents