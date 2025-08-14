Cort adjudica al Grup Trui el diseño de la cabalgata de los Reyes Magos de Palma hasta 2028 

La Junta de Govern ha aprobado adjudicar a la empresa Grup Trui Mallorca SL el servicio de creación, dirección y producción artística y técnica de la Cabalgata de los Reyes Magos para los años 2026, 2027 y 2028.

El contrato, que tiene un importe total de 1.984.400 euros (IVA incluido), incluye la creación y construcción de los elementos escenográficos esenciales para el evento, tales como las carrozas, decorados y vestuario, así como la gestión integral del desfile.

La duración del contrato será de tres años, desde la fecha de formalización del contrato hasta el 2028.

Este servicio cubrirá todos los actos relacionados con la Cabalgata, incluyendo la llegada de los Pajes Reales y la recepción de los niños con discapacidad.