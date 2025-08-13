¿Qué son los vehículos ‘tuk tuk’ que proliferan en Palma actuando como taxis ilegales?
Tienen su origen en el sudeste asiático y desde allí se han expandido por todo el mundo
El ayuntamiento de Palma ha anunciado que actuará con “la máxima contundencia” contra los vehículos conocidos como ‘tuk tuk’, que en los últimos años han empezado a circular por zonas turísticas y ya pueden verse por el centro de la ciudad.
Cort señala que en ningún caso estos vehículos, utilizados habitualmente por turistas, cuentan con licencia municipal para el transporte de pasajeros, por lo que su actividad se considera ilegal y la Policía Local puede sancionarlos con multas de entre 1.001 y 6.000 euros.
Origen asiático
Los vehículos ‘tuk tuk’ que han proliferado en los últimos años por Palma y otras ciudades europeas son conocidos también como ‘auto-rickshaws’, bicitaxis, mototaxis o triciclos, dependiendo del país.
Son originarios del sueste asiático. En países como la India, Pakistán, Bangladés, Filipinas, Indonesia, Vietnam o Tailandia son muy populares. Se trata de vehículos de tres ruedas (dos traseras y una delantera) dedicados al transporte de pasajeros. En su origen, en el siglo XIX, eran tirados por una persona.
Los primeros modelos motorizados fueron creados en Japón y rápidamente fueron exportados a numerosos países del sudeste asiático. Desde allí fueron popularizándose y ahora ya pueden verse por todo el mundo -desde países asiáticos, de América latina o Europa- utilizados habitualmente como atracción para el transporte de turistas.
En sus versiones modernas, que son las que pueden verse en ciudades europeas, suelen ser eléctricos y pueden transportar hasta seis personas, aunque la capacidad habitual es de cuatro.
- Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?
- Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
- El nuevo presidente de los vecinos de Son Gotleu: «Para ver presencia policial, tiene que haber sangre en el suelo»
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- Un informe advierte de que los megacruceros ponen en riesgo la seguridad del puerto de Palma
- Cargas policiales y una detenida en la concentración antitaurina por la corrida de toros en El Coliseo Balear de Palma
- La Fundación Franz Weber exige retirar la asignación 'Ciudad Amiga de la Infancia' de Palma tras la asistencia de menores a la corrida de toros
- Nuevo mural de la artista Carolina Adán Caro en el espigón de El Molinar