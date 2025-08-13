La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma

Una "guia informativa" recomienda a las víctimas de okupaciones que acuden a la Oficina de Atención Integral de la Vivienda y Antiocupación de Palma que se busquen un abogado y que, de cara a evitar futuras usurpaciones de sus hogares, contraten una alarma y un seguro con una cobertura específica para esta problemática.

Son algunos de los consejos que se incluyen en un documento de ocho páginas que los trabajadores de la Oficina Antiocupación distribuyen a los ciudadanos que acuden a estas dependencias municipales cuando han sufrido una okupación. El texto, redactado por la conselleria de Vivienda del Govern balear, deja claro que ni esta administración ni el Ayuntamiento de Palma tienen competencias para intervenir en estas situaciones, por lo que aconseja a las víctimas que acudan a la Policía Nacional y a los juzgados.

El documento lleva por título "Guía informativa y recomendaciones ante la ocupación ilegal" y empieza lamentando que "la competencia para regular estos procedimientos es estatal, y continuamos a la espera de que se hagan las modificaciones legislativas necesarias para acabar con esta lacra".

En todo caso, la conselleria promete que "ya está trabajando para que, a través de la próxima ley de vivienda y dentro de nuestras competencias, se introduzcan medidas en materia de lucha contra la ocupación ilegal".

La apertura de una Oficina para combatir las ocupaciones fue uno de los caballos de batalla de Vox esta legislatura que encontró la complicidad del PP. Abrió sus puertas el 30 de mayo en la Porta del Camp convertida en un servicio "integral" que también aborda todo tipo de cuestiones en materia de vivienda, incluyendo desahucios, alquileres residenciales, turísticos o ayudas a la rehabilitación. Por otro lado, en sa Gerreria sigue operando la Oficina Antidesahucios, ahora también multidisciplinar.

A falta de competencias para enfrentar okupaciones, la guia informativa de la Oficina Antiocupación señala que "la primera recomendación ante la consumación de una ocupación ilegal es ponerse en contacto con un abogado especializado en derecho penal o civil, según el caso".

Si todavía no han transcurrido 48 horas, la guía facilitada a las víctimas aconseja "acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proceder a la detención y desalojo". En caso de que haya pasado más tiempo, el documento aconseja denunciar los hechos en el juzgado de guardia.

El documento también se refiere a la "inquiocupación". Es decir, cuando un inquilino con contrato deja de pagar el alquiler. En este caso, recuerda que el Gobierno prohíbe desahuciar a familias que acrediten una situación de vulnerabilidad y no tengan una alternativa habitacional.

La guia termina con un listado de "recomendaciones y consejos básicos" para las víctimas de ocupaciones y para prevenir estos episodios en un futuro. Por ejemplo, no cortar la luz o el agua a los okupas, ni impedirles el paso a la vivienda porque "estas conductas por parte del propietario pueden constituir un delito".

Si se trata de casas con poco uso o alejadas de núcleos habitados, el documento aconseja "tapiar puertas y ventanas". También recomienda instalar un sistema de alarma "que esté conectado con la policía", además de contratar un seguro "con una cobertura específica para ocupaciones".

Truyol: "Son una agencia publicitaria de seguros y alarmas"

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, calificó la Oficina Antiocupación de "despropósito absoluto" y señaló que el documento "demuestra que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia ni posibilidad de actuar en caso de ocupaciones ilegales". En este sentido, la regidora indicó que "lo único que hacen es actuar como una agencia publicitaria de empresas de alarmas y seguros".

Truyol consideró que la Oficina es "un chiringuito del PP y Vox que no da ningún servicio útil". Y concluyó denunciando que "solo es propaganda para desviar los problemas reales de la gente que no puede pagar un alquiler y actúa como un promotor de seguros y alarmas contra un problema absolutamente minoritario como la ocupación".