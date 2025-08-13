Més per Palma denuncia que el PP sigue sin pagar las ayudas a las 'escoletes' con el curso ya terminado

Més per Palma ha denunciado este miércoles que, una vez terminado el curso escolar, el PP "sigue sin pagar las ayudas a la escolarización para las 'escoletes' de 0 a 3 años, por lo que "las familias han tenido que poner ese dinero de sus bolsillos". Estas subvenciones "permiten que los niños puedan acceder a la educación desde pequeños, especialmente aquellos con menos recursos", destaca esta formación, que recuerda que el curso 2023-2024 se acogieron 650 familias.

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, considera esta situación "indignante, inaceptable y absolutamente impresentable", y demuestra "las prioridades políticas del PP, centrado en proyectos faraónicos mientras los servicios públicos se degradan". En el caso de las ayudas, la regidora indica que "todo han sido buenas palabras, pero el PP ha demostrado una vez más su incapacidad de gestionar el Ayuntamiento".

Truuyol ha indicado que durante este curso "hemos vivido una huelga de las trabajadoras que se ha alargado innecesariamente por la falta de voluntad política de negociar, y ha acusado al equipo de gobierno de "ensañarse ahora con las familias" porque "al PP no le importa ningún ciudadano de Palma que no sea constructor, hotelero o restaurador".

"Esto no es un error, es perjudicar a 650 familias que tienen derecho a apoyo económico. Es otra muestra de lo que le importa al PP la declaración de Palma como Ciudad Amiga de la Infancia. Como demostración de su compromiso, el gobierno municipal sigue maltratando a los niños y sus familias", ha subrayado Truyol.

"Ahoga a muchos hogares"

Més per Palma señala que la situación económica actual "ahoga muchos hogares, cuyo principal problema es la subida del precio de la vivienda". A este factor se añaden la subida del coste de la vida y los salarios bajos. "Ahora, además, el PP contribuye retrasando el pago de estas ayudas. Una vez más, el gobierno municipal es sinónimo de problemas, no soluciones. No sólo no soluciona los problemas, sino que crea nuevos", manifiesta Truyol.

"Esta falta de apoyo por parte del Ayuntamiento de Palma está creando graves dificultades a las familias, que han tenido que acumular deudas para pagar la 'escoleta'. Y agrava también la desigualdad educativa. Exigimos al gobierno municipal que actúe ya. Ningún niño debe quedar sin apoyo debido a la incompetencia del PP. Los niños son nuestro futuro y este maltrato hacia ellos y sus familias debe terminar", ha concluido Truyol.