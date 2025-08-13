Denuncian e inmovilizan un 'tuk tuk' en Palma que operaba sin licencia
Las sanciones económicas contempladas en esta normativa oscilan entre 1.001 y 6.000 euros
La Policía Local de Palma ha inmovilizado un vehículo de tres ruedas tipo 'tuk tuk' que estaba prestando el servicio de transporte de viajeros sin contar con la correspondiente autorización municipal y de forma reincidente.
La intervención tuvo lugar, según ha señalado el Consistorio en nota de prensa, este martes en la plaza Francesc Rosselló Pintor, donde agentes de la Unidad Motorizada (UMOT) detectaron al vehículo operando de forma irregular.
Tras constatar la infracción, interpusieron la correspondiente denuncia y ordenaron la retirada del 'tuk tuk', que fue trasladado al depósito municipal.
Esta actuación, han añadido, está amparada por la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transporte terrestre y movilidad sostenible de Baleares, que tipifica como infracción muy grave la prestación del servicio de transporte de viajeros sin autorización.
Las sanciones económicas contempladas en esta normativa oscilan entre 1.001 y 6.000 euros. Sin embargo, en caso de reincidencia de una infracción muy grave, como es la situación actual, la cantidad puede aumentar hasta un 50 por ciento, llegando a alcanzar los 9.000 euros de multa.
Cabe recordar que el artículo 46 de dicha ley atribuye a los ayuntamientos la competencia para autorizar el transporte de viajeros en vehículos de menos de cuatro ruedas.
En Palma, han insistido, el Ayuntamiento no ha concedido ni concederá licencias para que los conocidos como 'tuk tuk' operen como transporte turístico o de pasajeros. De hecho, desde que se empezó a detectar esta actividad se han abierto hasta siete expedientes a tres empresas que ofrecían estos servicios sin la correspondiente licencia.
