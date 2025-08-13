Dejan bolsas de basura en la calle porque Emaya ha desplazado los contenedores "a más de doscientos metros"
La reforma de la calle Germans Schembri ha dejado sin espacio para maniobrar a los camiones de la empresa pública, que ha tenido que cambiar de ubicación los puntos de recogida de residuos
Vecinos de plaza de la Mediterrànea lamentan que tras esta rehabilitación los coches aparcan junto a las fachadas de los edificios
Vecinos de El Terreno denuncian que el desplazamiento de los contenedores de basura que estaban en la plaza de la Mediterrànea "a más de doscientos metros" ha provocado que algunos incívicos dejen las bolsas en el suelo para no recorrer esa distancia. De hecho, Emaya ha tenido que colgar carteles en los que se recuerda a los residentes de esta plaza y de la calle Reial Patrimoni que "el abandono de residuos en la vía pública o al lado de las papeleras se sancionará".
La reciente reforma en la calle Germans Schembri, que une la plaza Mediterrànea con Gomila, ha dejado sin espacio para maniobrar a los camiones de la basura de Emaya, por lo que los contenedores han tenido que ser ubicados en los números 17 y 65 de la calle Joan Miró.
"La normativa dice que los residentes deben tener contenedores a una distancia máxima de cien metros, pero en este caso se supera con creces", lamenta un vecino de la zona.
Vehículos mal aparcados
Critican además que fruto de la citada reforma de Germans Schembri, ahora los vehículos estacionan de manera irregular "contra la fachada de los edificios", dificultando el acceso a los portales o a los locales. Señalan que esto sucede especialmente por la noche, cuando hay una mayor afluencia de ciudadanos que acuden a los restaurantes y locales del vecino Paseo Marítimo.
Con el agravante de que en ocasiones "suponen graves molestias porque ponen la música a un volumen muy alto, profieren gritos y miccionan contra los edificios resguardados por los propios coches".
Finalmente, lamentan que el Consistorio ha sustiuido los bolardos que había en la plaza de la Mediterrànea "desde hacía más de 30 años" por bloques de hormigón que, consideraciones estéticas al margen, "por la noche son aprovechados por incívicos a modo de banco para hacer botellón".
